Joan Garrido, "encantado" con los piropos a su culo y ser una fantasía para el público gay

Joan Garrido ha sido uno de los últimos triunfitos de 'Operación Triunfo 2018' en presentar su single, 'Ni me va'. Un tema en el que carga contra los haters y escrito con la colaboración de su excompañero en la Academia, Dave Zulueta. En una entrevista a la revista Shangay, el cantante mallorquín ha explicado que era un tema que le preocupaba antes de entrar en el concurso: "Hay mucha gente que no acaba haciendo lo que quiere hacer por miedo a lo que digan, a sentirse juzgada".

Como es consciente de que está expuesto a un juicio constante, Joan no suele posicionarse públicamente ni da su opinión sobre ciertos temas a través de las redes sociales. Pero sí que lanzó una indirecta tras conocer los resultados electorales del 10N, donde la ultraderecha experimentó un enorme crecimiento en número de votos y escaños. Joan sentenció en Twitter: "Hasta luego, Mari Carmen". Aún así no ha querido aclarar a qué se refería exactamente: "Ahí lo dejé y ya está. La gente entendió lo que quiso entender".

El extriunfito también ha hablado en esta entrevista de los halagos a su físico, que comenzaron cuando todavía se encontraba dentro de la Academia. En redes sociales se destacaba el culo de Joan en cada gala y, cuando salió del concurso, el cantante reconoció que antes de entrar a 'OT' ya había recibido ese tipo de piropos. Al ser preguntado sobre el hecho de que es una fantasía para el público gay, Joan se muestra feliz: "Yo encantado. Me siento halagado. Que te admiren por tu físico si tú intentas estar en forma y cuidar tu imagen se agradece muchísimo. Es algo que se agradece y, mira, así me han hecho y así he salido", ha zanjado.

Su futuro en la música

Joan tiene claro que su futuro laboral estará ligado al mundo de la música y sigue componiendo. En la entrevista a Shangay, confiesa que su deseo es hacer un disco, pero reconoce que "seguramente vaya sacando single a single, poco a poco, con su respectivo videoclip". Sobre el regreso de 'OT' en 2020, entiende que se realice una nueva edición por el éxito que tiene el formato, pero también opina que "una sobreexplotación de algo al final es negativa".