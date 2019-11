Así suena "Ni me va", el primer single de Joan Garrido tras 'OT 2018'

"Yo no sé quedarme con las ganas, dejarlo a la mitad es como caminar con las manos". Con esa declaración de intenciones arranca "Ni me va", el primer single de Joan Garrido tras su paso por la Academia de 'OT 2018'. El mallorquín se estrena en solitario con un tema fresco, atrevido, con cierto aire funky y un estribillo de lo más pegadizo.

Joan Garrido en el videoclip de "Ni me va"

El videoclip, dirigido por Javi Loaiza y Arnau Blanch para Universal Music, muestra a un Joan hastiado de la rutina y de los convencionalismos, cansado de que le pongan nota (literalmente) a cada paso que da, ya sea desayunando, corriendo o precisamente cantando una canción. Por eso, recuerda: "Tengo solo tres minutos y tanto que contar", justo la duración del single.

Un coro femenino acompaña a Joan durante el estribillo, que rompe con los prejuicios y asegura sentirse libre "como el aire". "Mis ideas ya no son de nadie, todo lo que de dentro me sale no vuelve atrás" exclama hacia el final del tema. Con este single, el de Palma ha cumplido con parte de lo prometido en su día, cuando dijo que, en caso de ser elegido para Eurovisión, "iría con algo funky".

Celebración con amigos

La ocasión lo merecía y Joan no dudó en reunirse con todos sus amigos para celebrar el lanzamiento de su primer single. Sabela, Dave, Miki, Marilia y Famous fueron solo algunos de los compañeros de 'OT' que le prestaron apoyo en una cita tan señalada. Sabela será la próxima en publicar trabajo. Su primer disco en solitario, "Despedida", llegará el 29 de noviembre.