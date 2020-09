Joaquín Oristrell: "Más que conseguir share con 'HIT' queremos generar debate sobre la educación"

Con la vuelta al cole en marcha, Televisión Española pone toda la carne en el asador con el estreno de 'HIT', su nueva gran apuesta de ficción para el prime time de los lunes. La serie, producida por Grupo Ganga ('Cuéntame'), realiza su particular radiografía de un mundo tan complejo e importante como es la educación de los adolescentes. Lo hace a través de la particular mirada de Hugo Ibarra Toledo (Daniel Grao), conocido por todos como HIT.

FormulaTV ha hablado con Joaquín Oristrell para conocer los estresijos de esta necesaria producción que desea generar debate entre los espectadores. El creador y director de 'HIT' explica cómo se gestó el proyecto y analiza las diferencias respecto a otras ficciones adolescentes de éxito como 'Merlí', 'Élite' o 'Física o química', entre otras.

Joaquín Oristrell en la presentación de 'HIT'

¿Cómo nace 'HIT'?

Nace de una necesidad de contar cosas vinculada a lo personal, porque he sido padre de hijos adolescentes, y por amigos profesores. Siempre que tengo una idea es porque hay una necesidad de contar algo. En este caso, la necesidad se multiplicaba por diez con este tema. Entonces, me planee hablar de eso que decimos que nos preocupa mucho pero que realmente nos preocupa muy poco.

Fuiste una especie de tutor del grupo Parchís, ¿ha tenido algo de influencia esa experiencia?

Parece que estoy un poco condenado al mundo adolescente. Estuve dos años dando tumbos por el mundo desde San Francisco hasta la Patagonia. Tenía 28 años en ese momento, era joven. Tengo cierta empatía con los adolescentes. Siempre trabajo con gente más joven. Además es algo que me preocupa, porque cuando te haces viejo sabes que todo depende de las generaciones que vienen. Dentro de muy poquito vamos a estar en manos de estos chavales. Cuando observas, te preguntas si estamos alimentando las necesidades emocionales de toda esa generación. ¿Estamos en eso o ya hemos pasado toda esa responsabilidad a las pantallas y los móviles, dejando que hagan el trabajo?

¿Cómo se han preparado los casos que narra la serie?

Hemos hablado con profesores, alumnos, padres y asociaciones para intentar no meter la pata dentro de una serie de ficción que al final busca entretenimiento, para que la gente se enganche a los casos. Cuando buscamos a los nueve personajes, queríamos que cada uno representase algo con un dolor o una historia escondida. En cada capítulo hay una pequeña investigación sobre ellos donde vas descubriendo qué hay detrás de cada uno: la chica que se autolesiona, el chico que tiene un recuerdo de un trauma de abusos...

La serie muestra abiertamente la violencia que se vive en algunos centros de estudios, ¿veíais necesario ser tan directo con el tratamiento de este problema?

En la serie se muestran dos tipos de violencia: el bullying y las redes sociales. Ocurre algo y al día siguiente tienes memes de lo que ha pasado. Hay un bullying en el que todo pasa a ser de dominio público, con nuestra intimidad totalmente vendida. Los 'likes', tener visitas y la aceptación social generan una violencia que va directa al autoestima.

La serie arranca centrada en el personaje de HIT, mostrando a los adolescentes solo a través de la mirada del profesor. ¿Seguirá en esa línea?

HIT va mostrando sus técnicas de manera muy práctica, pero él va aprendiendo de los chavales. Al final es un hombre inmaduro con problemas de alcoholismo o con las mujeres y los amigos. Siempre estamos con él pero, poco a poco, vamos desvelando las historias que hay detrás de cada uno de los adolescentes. Pero siempre hay una antagonista clara que es Lena (Carmen Arrufat), que podríamos considerar la mala. Iremos descubriendo qué hay detrás.

No es la típica serie de me enrollo con este, te doy celos y ahora me lío con el otro

Hay pequeños mínimos. Hay una historia entre Gus (Oriol Cervera) y Lena que está establecida desde el principio y está ahí en segundo término. No es la típica serie de me enrollo con este, te doy celos, ahora me lío con el otro... Esas relaciones se supone que se establecen en el colegio o fuera, pero no vamos por ahí. Ellos forman un clan de nueve personas y la idea es que vayan conociéndose.

Joaquín Oristrell junto a los protagonistas de 'HIT'

¿Crees que otras series juveniles muestran una visión excesivamente edulcorada de los adolescentes?

Creo que muestran una versión viva pero de otro modo. 'Física o química', 'Élite' y otras ficciones prestan atención al escándalo que hay detrás de la adolescencia: sexo, situaciones morbosas... No creo que sean edulcoradas, igual se buscan rostros más agradables o bonitos. Son series que explotan la adolescencia como una imagen atractiva de deseo y morbo. No me parece mal, son estilos diferente de series. Son ficciones que funcionan y están muy bien hechas.

Ya no sé si Daniel es HIT o Daniel Grao

Queríamos gente que tuviera la edad de los personajes. Todos los actores estaban entre los 16 y 18 años durante el rodaje. Se hizo un casting bastante exhaustivo y, poco a poco, vas encontrando los actores que respiran el personaje. Luego, a medida que se van integrando, el personaje se une al actor y hay muchas cosas que son del propio intérprete. Se produce ahí un ensamble curioso donde ya el actor respira como el personaje. Pero eso también le pasa a Daniel, que ya no sé si es HIT o Daniel Grao. Lo mismo con Olaya Caldera, que ya no sé si es la directora de un colegio o una actriz multidisciplinar. Llega un momento en que se comprometieron mucho con los personajes.

¿Se planteo en algún momento vender la serie a una cadena privada al ser una crítica al sistema educativo público?

El primer intento de colocar la serie fue hace más de cuatro años. Primero se le ofreció a RTVE por el trato que la productora tiene con el canal, pero en ese momento se consideró que no era la línea que se estaba buscando. Fuimos a un grupo privado a ofrecerla, pero estaba arrancando 'Merlí' y esa cadena la había comprado para emitirla doblada en uno de sus canales. Entonces, el proyecto se quedó en un sueño plácido en un congelador. No sé si se lo ofrecimos también a alguna plataforma.

Entonces, ¿'HIT' es anterior a 'Merlí'?

No me atrevería a decir anterior, pero fue en paralelo. 'Merlí' estaba hecha y lo nuestro era solo un proyecto de piloto y una biblia. No sé si es anterior, pero sí contemporáneo. Es algo muy habitual, presentar un proyecto y que justo la cadena esté trabajando en otro similar. Pero 'HIT' tiene poco que ver con 'Merlí', se va por otro lado.

Secuencia del primer capítulo de 'HIT'

¿Crees que la serie va a generar debate en la calle?

La serie ha nacido para crear debate, sería lo ideal. Más que el share queremos generar debate sobre la educación. Creo que sería la versión del siglo XXI de una serie familiar, para consumirla juntos y hablar de lo que cuenta. 'HIT' hace un muestrario de todo lo que nos pasa, no toma partido. '¿Quién educa a quién?', el programa que va detrás, es en directo para que quien quiera pueda discutir lo que ha visto en la serie.

Protagonizas un cameo en el primer capítulo de 'HIT', ¿cómo fue escribir una líneas para ti y dirigirte?

Era un papel muy pequeñito, pero era importante contar bien ese relato. No quería salir en imagen, quería aparece de espaldas. Voy a ser un poco narcisista pero creo que tengo buena voz. Entonces, pensé en poner yo la voz. Pero como rodábamos con tres o cuatro cámaras, me rodaron por todos lados. Al final decidimos que se montase mi imagen, aunque yo no lo tenía nada claro.

Más allá de 'HIT' y la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó', ¿qué otros proyectos tienes?

En Grupo Ganga hay varios proyectos. Ahora estoy trabajando con ellos en uno de ficción, que ya está bastante adelantado y va sobre el tema del surf. Tenemos la idea de abrirnos al documental. Estamos trabajando en un laboratorio de ideas y estamos bastante activos.