Joaquín Oristrell ('Cuéntame'): "Metimos a Paquita en un callejón sin salida, rozando lo inverosímil"

La despedida del actor Ricardo Gómez marcó un antes y un después en 'Cuéntame cómo pasó'. La ficción de Televisión Española y Ganga Producciones ha tenido que reciclarse y reinventarse, una vez más, para hacer frente a esta gran perdida. Carlos Alcántara era la voz y el alma de una serie que se quedaba huérfana. Así comenzaba el gran reto que debía afrontar el equipo de guionistas con la vigésima temporada.

Joaquín Oristrell, coordinador de guion de 'Cuéntame'

FormulaTV ha hablado con Joaquín Oristrell, el coordinador de guion de las cuatro últimas temporada de la ficción, para conocer los entresijos de este reinicio y los peligros que acarreaba. "No estaba muy claro que la serie tuviera vida más allá de Ricardo, por eso que planteamos una historia tan centrada en la pareja mayor", explica. De este modo, surgió la idea de focalizar la trama en el divorcio de Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias), el epicentro de la familia Alcántara.

Más allá de esta crisis, la temporada 20 supone la despedida de Paquita, el personaje que Ana Arias lleva interpretando 16 años en la serie. La Loba de San Genaro cierra su historia con una precipitada boda con Venancio (Pep Ambròs), dejando la trama de la mafia y el asesinato en defensa propia por resolver. ¿Era necesaria la salida del personaje? Lo analizamos con Oristrell.

La temporada 20 ha supuesto un reinicio para 'Cuéntame' tras la salida de Ricardo Gómez, ¿qué balance haces?

Creo que ha sido una temporada que ha funcionado. No estaba previsto dentro del imaginario colectivo que una pareja como Mercedes y Antonio llegaran a una situación tan drástica como el divorcio. Creo que era una partida de riesgo, un órdago grande y siento que lo hemos superado. La audiencia no nos ha abandonado, le ha interesado y le ha parecido que era una trama que podía seguir y creo que eso es básicamente lo más importante de la temporada. También ha habido cambios como la salida del armario del personaje de Inés, todo el tema profesional de Toni, la emancipación de María, Herminia con sus trucos para intentar salvar a la pareja... Ha habido cosas laterales, pero fundamentalmente la historia es el cambio en la pareja protagonista.

No estaba muy claro que 'Cuéntame' tuviera vida más allá de Ricardo Gómez

No. Creo que cuando Ricardo Gómez decidió vivir su vida (con todo el derecho del mundo), nos planteamos qué íbamos a hacer con 'Cuéntame cómo pasó'. No estaba muy claro que la serie tuviera vida más allá de Ricardo. De ahí que planteáramos una historia tan centrada en la pareja mayor. Vimos que necesitábamos meter una trama fuerte para que, de alguna manera, sin perder la memoria de Carlos porque sigue presente en las conversaciones de la familia, no nos quedáramos vacíos de contenidos. 'Cuéntame' es una serie que resiste muy bien las fugas, porque se ha demostrado que prácticamente todos los hijos han tenido ausencias y la serie ha seguido.

Mercedes y Antonio en la temporada 20 de 'Cuéntame'

Necesitábamos meter una trama fuerte para que no quedarnos vacíos de contenidos

Sí, porque en realidad de 'Cuéntame' lo que le interesa a la gente es básicamente la familia Alcántara y la historia de España, que van unidas una cosa a la otra. Por supuesto, luego hay un barrio alrededor y unos personajes secundarios estupendos que son un poco el coliseo de esa familia. Pero lo que realmente emociona a la gente es la familia que, de algún modo, han hecho suya. A parte del colectivo de espectadores, creo que hay un espacio emocional fuerte que cubre la familia.

A priori la trama de la separación podía sonar repetitiva tras la trama de la temporada 15, pero lo habéis contado de un modo muy diferente, ¿cómo os propusisteis que tenía que ser para diferenciase de otras crisis de la pareja?

Creímos que en 'Cuéntame' el tema del divorcio no estaba bien contado y, sobre todo, nosotros hemos ido mucho a los efectos colaterales: ¿qué ocurre cuando se da una separación? No solo las personas afectadas son las que sufren eso y lo llevan de maneras muy distintas, sino todo lo que hay alrededor, como los hijos, los nietos... Luego esto también nos ha permitido un poco entrar en el juego de la tensión sexual entre los dos personajes mayores, cosa que era difícil, porque esa especie de normalización de los dos personajes también tenía muchos riesgos. Por otro lado, les hemos puesto ahí tanto un rival como una rival de altura. De algún modo, esas historias amorosas de ellos con otras personas también ayudan. Creo que lo que funciona siempre es que trates un tema y lo trates a fondo, sin miedo, que lo disecciones y de alguna manera busques en la memoria del espectador cosas parecidas. Hay que empatizar con el espectador y que este sienta.

No es la primera vez que vemos a Antonio con otra mujer, pero sí a Merche con otro hombre ¿os ha dado vértigo cruzar ciertas líneas con un personaje tan icónico como Mercedes?

Sí, da miedo porque no sabes muy bien cómo se tomará la audiencia que esa "madre de España" se acueste con otro señor. Evidentemente, estuvo contado de una manera suave, pero sí que nos parecía que era importante que hubiera una igualdad en ese sentido. Es evidente que a Mercedes le cuesta muchísimo más porque el tema del sexo es un tema tabú. No es eso lo que buscamos, es otra cosa, pero ella sabe que tiene que pasar por ahí. Creo que todo da vértigo cuando te arriesgas, pero si no te arriesgas, no merece la pena, porque sino la serie se convierte en algo que ya todos sabemos. Esta serie tiene la obligación, y así sobrevive, de irse reinventado, buscando, arriesgando y poniendo a los personajes en situaciones que el espectador no las tiene en su cabeza, que le sorprenden. Siempre digo que mientras seamos capaces de sorprender a nuestros seguidores, eso quiere decir que estamos vivos. Hay que sorprender siempre o nos quedaríamos ahí encerrados.

No formaré parte del equipo de guionistas en la próxima temporada

Pues ahí andamos. Nosotros estamos trabajando ya en la siguiente temporada, que en este caso la va a coordinar Alberto Macías, porque yo estoy con 'HIT'. En principio, no formaré parte del equipo de guionistas en la próxima temporada porque estoy ocupado con la nueva serie, pero eso no significa que pueda volver a 'Cuéntame' porque todavía quedan unos meses hasta que de comienzo el rodaje de la temporada 21. Hay tiempo y es probable que luego me incorpore. Lo que sí sé es que se han escrito ya los primeros guiones y la situación de ambos personajes cambia algo, pero el tema sigue vigente. Se soluciona de alguna manera, pero no al 100%.

Los guionistas de la temporada 20 de 'Cuéntame cómo pasó'RTVE/Nuria Masiá

¿Por qué habéis optado por no estirar la trama de la salida del armario de Inés ante su familia?

En el caso de Inés, ha sido siempre una mujer adelantada a su época porque siempre ha estado en los extremos. Ella siempre deja claro que no es tanto una salida del armario, como un enamoramiento de una persona de su mismo sexo, que es distinto. Ella no está llevando una bandera de "estoy saliendo del armario", sino que vive una historia de amor e intenta contarle a los demás lo que ocurre, pero es difícil de entender. A nosotros lo que más nos interesaba era la relación con su hijo, por los efectos colaterales: como una decisión que para ti es difícil, una vez que la has superado, vienen otras cosas que hay alrededor y que son difíciles también de sobrellevar. Pesaba más eso que la propia historia de amor en sí.

Parece que empezáis a insinuar que Santi, el hijo de Toni y Juana, podría ser gay...

Bueno, eso todavía no está claro. De entrada es un chaval que tiene mejor relación con las niñas que con los niños, lo cual no significa exactamente que vaya por ahí. Es un chaval con una sensibilidad especial, no es tan formal como Oriol, es un chico un poquito más revoltoso, más revolucionario, fue a una manifestación... Es un "chaval capucha" que digo yo. Tiene ahí un nudo de sentimientos y es una persona que cuando vaya creciendo, si es que seguimos, la idea es que el personaje tenga un conflicto consigo mismo, pero no por ser homosexual, sino hacia su identidad.

Imagino que la trama de Inés y su nueva pareja sí que será una de las tramas arco para este personaje en la temporada 21, ¿no?

Sí. Esa trama va a seguir, pero eso no significa que se quede institucionalizada. En 'Cuéntame' las cosas se mueven y los amores también. Aunque yo no estoy muy al día de lo que se está haciendo, yo no apostaría nada a nada. 'Cuéntame' y su característica reinvención siempre va buscando. Lo que intentamos siempre es no ir en contra de los personajes, no hacerles hacer cosas que no podrían hacer. Nosotros intentamos que todo lo que hacen sea coherente y sea verosímil, por muy bizarro o extraño que pueda parecer. Los personajes están defendidos por unos actores que son muy buenos y que tienen muy interiorizado el personaje y tenemos muy claro que siempre tenemos que hacer cosas que sean coherentes.

Los hermanos Alcántara en la temporada 20 de 'Cuéntame'

Esta temporada hemos vivido también un salto temporal con un cambio de actriz para el personaje de María, pasando de Paula Gallego a Carmen Climent, ¿crees que ha valido la pena este cambio de edad para las tramas?

Estaba muy ligado también al tema del divorcio, nos parecía que era mejor llevarlo desde la visión de una chica más adolescente, de 18 o 19 años, que de una niña más pequeña. Luego también queríamos que hubieran más historias, como la de amor con el profesor, el dilema de si sale o no de casa... Nos parecía una manera de huir de la despedida de Carlos y poder dar un salto. Fue una especie de huida hacia delante que nos ha permitido hacer un cambio de estilo con estructuras más complejas de guion. Creo que en la próxima temporada va a haber también algo de eso, buscar no solo en el guion, sino en la propia estructura fórmulas más modernas para seguir contando la serie.

No tenemos en la cabeza usar el "efecto Chanquete" con Herminia

No, no tenemos en la cabeza usar el "efecto Chanquete". Nosotros tenemos la suerte de que María Galiana es una mujer con una salud envidiable y disfruta mucho de su trabajo. En principio, nosotros contamos con la abuela porque es un caballo ganador de la serie. La mayoría de la gente que nos sigue disfruta con las tramas de la abuela. Desde guion no existe esa idea, aunque siempre habrá algún momento en el que se pondrá a la abuela en riesgo y los espectadores sufran. Lo que pasa que luego está la vida de los actores y yo espero que María siga gozando de una salud esplendida que le permita trabajar ocho horas diarias.

La boda de Venancio y Paquita en 'Cuéntame cómo pasó'

Deseo que Paquita regrese con sus esencia de siempre, sin meterla en esa especie de circo donde la metimos

Paquita es un poco como el personaje de Carlitos, que se va pero con nuestra idea de que pueda volver en algún momento. Su participación en esta temporada ha sido muy escasa porque creo que la metimos un poco en un callejón sin salida. Nosotros hemos sentido la necesidad de que el personaje, si es que vuelve, venga refresco. A veces cuando buscas tramas para que los personajes no se queden vacíos, los guionistas nos metemos en algunos jardines donde llevas a los personajes a un sitio extraño. A mí, personalmente, me parecía que Paquita estaba casi rozando lo inverosímil, era necesario que descansase un poco. Además, también ha sido por decisión de la actriz. Si en algún momento está prevista su vuelta, deseo que regrese con sus esencia de siempre, sin necesidad de meterla en esa especie de circo donde la metimos.

¿Cuándo se os comunicó su salida? ¿Era este el final que estaba previsto para el personaje esta temporada?

Cuando Ana Arias nos comunicó su decisión, porque tenía otros proyectos, pensamos en hacer un capítulo final muy centrado en el personaje. Paquita había tenido una escasa presencia durante la temporada y, por lo menos, queríamos que ella fuese el argumento de ese final. Nos pareció que era una bonita manera de decirle: "Paquita, te lo mereces".

El último capítulo de la temporada 20 no despide a Paquita, simplemente vemos como se casa. ¿Os habéis planteado contar qué ha pasado con ella y dónde está en la siguiente temporada?

Está todo un poco por ver. Tenemos personajes que están un poco perdidos y vuelven, hay personajes que vamos recuperando, esto es una saga muy larga... Con Paquita puede pasar algo de eso.

En algún momento se ha hablado del regreso de Anna Allen

En algún momento creo que se ha hablado, incluso antes de su aparición en 'Paquita Salas'. No sé si podrá volver en la próxima temporada. Yo he participado en las últimas cuatro temporadas y no tenía una memoria del personaje de Ana Allen, como sí que tenían los otros guionistas que estaban desde el principio. No era un personaje que me pareciera especialmente importante para recuperar.

Si 'Cuéntame' no existiera, se tendría que inventar una serie parecida para poder mirar hacia atrás

Ideas para el cierre tenemos cada año. Cuando estrenas una temporada, siempre piensas que igual ya no nos siguen, que la audiencia ya no es la misma... Nuestra idea es que el día que tengamos que decir adiós lo digamos con la cara alta, no con la sensación de que nos han echado. Intentamos detectar siempre cómo el público va siguiendo las cosas. Nos sorprenden muchísimo los datos de audiencia porque ahora hay series muy buenas como 'Vivir sin permiso' o 'El pueblo'. Se han estrenado muchísimas series y nosotros ahí estamos. Cuando ves que la gente lo sigue, es muy difícil pensar en el final. Aunque yo, por mi parte, siempre me gusta cerrar las temporadas con un cierre para que el final, se cierre en la temporada que sea, esté bien. Además es que 'Cuéntame' tiene esa cosa de servicio público de rememorar nuestra historia y como tiene esa mezcla de hacer un repaso al país, pues parece que es muy idónea en la televisión pública. Si 'Cuéntame' no existiera, se tendría que inventar una serie parecida para poder mirar hacia atrás y ver cómo estamos ahora. Se unen ambas cosas, que sea una serie de ficción con el repaso histórico.

¿Cuál sería para ti el final perfecto?

Siempre haría un final positivo, no dramático, no iría a la lágrima. Conservar a esencia de la familia Alcántara, que son personas muy duras, recias, que tienen discusiones broncas, que no son la familia Telerín, pero que sí que tienen la capacidad de reunirse alrededor de una paella y hablar. Entonces, como creo que eso define a España, que tenemos que hablar mucho y tenemos que hablar más y que cuando no hablamos las cosas nos van mal, pues siempre jugaría a eso. Ya que Cuéntame y la familia Alcántara son el paradigma de nuestro país, pues yo creo que unir a gente con ideas tan distintas alrededor de una mesa y celebrar la comida para mí sería el final ideal. Esto lo hemos hecho mil veces, pero sería una más cargada de contenido y emotividad.

Joaquín Oristrell junto al elenco de 'HIT'

Ahora estás trabajando en 'HIT', una serie creada por ti para Televisión Española. ¿Cómo ha sido el cambio a una serie completamente diferente?

Podría ser lo mismo. Si 'Cuéntame' ofrece una cosa social sobre una mirada hacia el pasado, a nosotros el problema de la educación, de dónde estamos, de que hacer con los hijos y con los padres y de cómo vivir ese diálogo, nos parecía importante. 'HIT' es una serie bastante bronca también. Creemos que estamos cogiendo el toro por los cuernos y estamos hablando de cosas que nos afectan a todos, no solo en cuanto a educación. Hablamos de dónde estamos, de las crisis que vivimos, de cómo el mundo nos produce mucha ansiedad, de cómo estamos colocados con las pantallas, de cómo estamos viviendo este siglo XXI, muy apasionante pero también muy complejo. Todo ello a través del personaje de HIT, que yo por compararlo de alguna manera lo haría con el doctor House. Es un tipo muy especial que se va fuera de normas en su manera de enseñar, de vivir y de comunicarse.

Sin emitirse, se ha comparado ya con 'Merlí' y 'Sex Education', ¿tiene algo que ver con estas series?

Creo que no, ni tampoco con 'Élite'. Es una serie que habla mucho de educación de una manera entretenida. Está más hacia el problema: tenemos uno y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Vamos a bucear en nosotros mismos, qué nos pasa, por qué vivimos esa ansiedad y este dolor. Este hombre llega a un colegio donde se han quemado los coches a cuatro profesores y entonces él dice: "Este colegio está infectado y hay que curarlo". Es como si fuera el coronavirus. Va a ver por dónde curar y de qué manera. Vas viendo qué pasa con la vida de cada uno de los nueve chavales: qué pasa con su pasado, con sus traumas, con sus deseos, con sus esperanzas... Y está tratado de una manera muy de verdad y tiene un puntito de thriller. Como pasaba con 'House' y la enfermedad, que tenía algo de thriller. Era como un Sherlock Holmes diagnosticando.

Hay también mucha crítica al sistema educativo. ¿Habéis tenido algún problema con TVE a la hora de criticar al propio sistema?

Hoy por hoy, hemos tenido toda la libertad del mundo, cosa que agradezco muchísimo porque no es una serie contemplativa. Es una ficción que busca controversia, donde no solo se habla de la educación, sino también de este mundo en el que vivimos con los postureos, los influencers, la presión de los bancos, la propia política... El sitio de 'HIT' es una televisión pública y agradezco que Televisión Española tenga el valor de emitir esta serie.