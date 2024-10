Por Pablo Fernández Pérez |

Pocas son las veces en las que, hoy en día, uno no sabe de quién fiarse. Las redes, los medios de comunicación, la prensa... todo está lleno de bulos, de fake news, de desinformación. La era de la posverdad está a la orden del día, todo lo que nos rodea está bañado de bulos, de rumores, de mentiras y de especulaciones. Y, como no podía ser de otra manera, la televisión, las cadenas y, por consecuente, sus presentadores y presentadoras, no se libran de este yugo.

Jokin Castellón le dedica una peineta a Roma Gallardo en 'Conspiranoicos'

Es por esto por lo que nace ' Conspiranoicos ', el nuevo programa de laSexta queque se extienden y propagan tanto por España como por el extranjero. Jokin Castellón, periodista especializado en la investigación y conocido por ' laSexta clave ', es el encargado de presentarlo. Y fue precisamente él quien, al inicio del primer programa,

El periodista denunció que el famoso youtuber Roma Gallardo, de sobra ya conocido en el mundo de la polémica, estaba difundiendo que el propio Castellón había hecho 'Conspiranoicos' por un ataque de cuernos. "Hoy les vamos a contar cómo se coordina una campaña de desinformación con nuestro ejemplo", introdujo el presentador. Además, calificó la situación como "acoso y destrucción personal y profesional".

El culebrón de laSexta

En un vídeo de YouTube de su canal principal, Roma Gallardo dice haber mantenido relaciones con la expareja de Jokin Castellón mientras ella seguía con el presentador. El youtuber asegura que él no conocía la situación sentimental de la chica en el momento en el que sucedió el encuentro. Además, afirma rotundamente que el periodista va a sacarlo en el programa porque le tiene rabia por ello y que es un "cornudo", aparte de calificarlo de "despreciable, ignorante y pobretón".

A esto, Castellón respondió en directo, reaccionando al vídeo de Gallardo y exponiendo otra versión de los hechos de todo lo que el youtuber decía. También, el periodista protagonizó uno de los momentos más virales de los últimos días, cuando invitó al operador de cámara de 'Conspiranoicos' a hacerle zoom y, una vez así, señalarse su pulsera del colectivo LGTBIQ+ haciéndole una peineta.