Ane Gabarain y Jon Plazaola ('Amar'): "Volver a ser madre e hijo es como si no hubiésemos dejado de serlo"

Después de haber sido madre e hijo en 'Allí abajo', Jon Plazaola y Ane Gabarain vuelven a tener el mismo parentesco, pero esta vez en los años 80 y en 'Amar es para siempre'. Ambos son nuevos fichajes de la 10ª temporada que se estrena el 10 de septiembre en Antena 3 y desde FormulaTV hemos charlado con los dos actores para que nos cuenten todos los detalles de esta aventura que los ha vuelto a unir profesionalemnte.

Imagino que por un lado entrar en 'Amar' es un sello de garantía porque ya lleva muchos años y va rodado, pero supongo que, por otro, también dará vértigo por eso mismo.

Ane: Eso nunca está de más. Sentir el trabajo como un reto, con sus riesgos siempre está bien, porque como actor te mantiene alerta.

Jon: Estar en un producto de prestigio y con la solera que tiene 'Amar' es un aliciente más.

Ane Garabain, como Carmen en 'Amar es para siempre'

Hemos llegado a coincidir con mi madre biológica y siempre tenemos la coña de mi madre y mi otra madre

¿Cómo ha sido reencontrarse como madre e hijo tras 'Allí abajo'?

Ane: Muy natural, es como si nunca hubiésemos dejado de serlo.

Jon: Hemos llegado a coincidir con mi madre biológica y siempre tenemos la coña de mi madre y mi otra madre. Es una maravilla. Aparte de tener el bagaje que cogimos, además de larga de duración, en 'Allí abajo', siempre es apoyo tener a gente cercana y con la que has trabajado tan a gusto.

Ane: Estoy encantadísima; no se me ocurre mejor hijo que Jon.

Supongo que la química os ayude ahora a crear el vínculo.

Ane: Sí, pero la química es así de caprichosa; se tiene o no se tiene. En el caso de Jon y yo tenemos esa cómica. Pero claro, ya haberlo sido en 'Allí abajo' ahora hay un plus que además ayuda.

En 'Amar' gusta mucho hacer guiños a trabajos anteriores, no sé veremos alguna referencia a vuestro vínculo en 'Allí abajo'...

Ane: Ay qué bonito, pues esto estaría muy bien.

Jon: Sí, sí, sí.

Ane: Pues lo vamos a tener en cuenta.

Jon: En principio creo que no está estipulado. Se podría buscar cómo hacerlo. Aparte aquí no hacemos de vascos; somos madrileños de pura cepa, del barrio de Salamanca además, y no sé cómo podría ser ese guiño.

Ane: No, pero ya lo buscaremos.

En la propia juguetería podría ser. "¿Dónde está tal juguete?" "Allí abajo".

Ane: Vas a tener que ser guionista.

Jon: Sí, porque es muy buena esa.

La juguetería es muy atractiva para el espectador; es una borrachera visual

¿Cómo va a ser esa juguetería? Parece un escenario muy llamativo visualmente pensando en el atrezzo...

Jon: Es una juguetería muy visual y muy atractiva para el espectador. Construyeron una juguetería como sería un sueño para cualquier niño de la época. Está llega de cosas, con un mando a pilas, motoretas, dinosaurios, puzzles, cubos... es una borrachera visual.

Ane: El departamento de arte ha hecho un trabajo impresionante.

Jon: Tenemos una anécdota del día que inauguramos el decorado. La mejor manera de presentar el decorado de la tienda que además está en ele era hacer una steady con un plano secuencia. Estaba todo lleno de juguetes por todos lados y las primeras dos o tres tomas hubo que lamentar heridos leve porque iba el cámara, el microfonista y todo el equipo para atrás casi corriendo y se iban dando con todo.

Jon Plazaola, como Raúl en 'Amar es para siempre'

¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de entrar en los 80?

Jon: Considero que he sido afortunado al caer en 'Amar' precisamente en los 80, que es una época a la que le tengo muchísimo cariño. A lo mejor que haya nacido en los 80 tiene algo que ver en eso, pero también por todo lo que se movía y lo creativa que fue esa época en arte, música, cine... En esta temporada vamos a ver mucho de eso. Además, la serie pondrá sobre la mesa temas sociales de esa época, el bullying, la droga... Seguro que hay muchísimas referencias.

Ane: Yo era joven en los 80; tenía 17 años. Ahora me viene una carga emocional muy grande, porque me veo haciendo de mi madre.

¿Creéis que los 80 es un plus para los espectadores de 'Amar'?

Ane: Fue una década muy potente en lo estético y en lo cultural. Estábamos en pleno posfranquismo. Fue una época muy rica.

Jon: Sí, y aunque nosotros no manejamos los datos de audiencia de 'Amar', por las características y por el horario y al ser diaria, para gran parte del público los 80 fue la época de su juventud. Esa regresión para ellos es clave y atractiva justo para ellos

Todos los elementos de decorado me transportan y me producen, no nostalgia, pero sí mucho cariño

¿Os ha ayudado el vestuario y los decorados a trasladaros a aquella época?

Jon: Mi personaje además está muy marcado por el vestuario. Cambio mucho de Jon a Raúl.

Ane: Todos los elementos de decorado me transportan y me producen, no nostalgia, pero sí mucho cariño.

¿Se ha notado mucho cambiar de una serie semanal a una diaria?

Ane: Sí, tiene otro grado de exigencia. Tienes que hacer más secuencias al día y además esta serie es muy verbal, se habla mucho. Tienes que estudiar bastante texto y hay que echarle muchas horas.

Jon: Para nuestro trabajo le puedes dedicar todo el tiempo que quieras, como si quieres estar las 24 horas del día trabajando dependiendo de si quieres ciertos resultados. Cada uno puede invertir el tiempo que quiera. En cuanto a volumen de trabajo, por ejemplo en 'Allí abajo' grabábamos unas 8 páginas de guion al día y aquí en 'Amar' se hacen 32 y en tres unidades de grabación. Producimos muchos y muchos minutos de grabación al día.