Jonan Wiergo rompe con casi todos sus compañeros de 'Supervivientes 2023': "En mi puta vida"

A pesar de que 'Supervivientes 2023' ya ha llegado a su fin y Bosco Blach ha sido el vencedor de la edición, los conflictos entre los concursantes parecen no terminar todavía. Esta vez ha sido Jonan Wiergo quien ha publicado unas respuestas en Instagram que dejan claro su relación actual con algunos de los exsupervivientes.

Jonan Wiergo en 'Supervivientes 2023'

"¿Cómo has podido sobrevivir con tanto tóxico?", le preguntaba uno de sus seguidores. "Eso me pregunto.. No me quiero volver a ver en una así en mi puta vida. Es muy heavy cómo iban a buscar Deluxes y a crear tramas televisivas", contestaba el creador de contenido, muy contundente al afirmar que ha roto con la mayoría de robinsones.

La segunda pregunta que le han lanzado al respecto ha sido la siguiente: "¿Quién llevarás para tu vida personal de la isla y quién no?". Jonan ha vuelto a contestar muy sincero. "Pues las únicas personas que me gustaría volver a ver son Alma, Adara, Bosco, Asraf, Gema y Manuel. Las demás thanks, pero no. Ellos son los únicos que se han preocupado por mí", zanjaba el exsuperviviente, dando nombres de todos aquellos con los que sí le gustaría mantener su amistad más allá de Honduras.

Vuelta a la realidad

Además de desvelar el mal rollo que tiene con algunos de sus compañeros, Jonan se ha sincerado sobre cómo se siente anímicamente tras volver de 'Supervivientes'. "Pues ahora que he aprendido a llorar y a soltar, os digo que estoy raro. Ayer por la mañana me puse a llorar y no sabía ni el motivo", escribía en Instagram.

"Me siento bastante raro después de tanto aislado y sin información. También me siento culpable por no poder ver a mucha de la gente que quiero, pero me da mucha ansiedad todo. Verme tan delgado y ver fotos mías antes de irme es una mierda. Y si a eso le sumas que los espacios cerrados ahora me dan mucha angustia... Imagino que será cosa de ir poco a poco y ya está", zanjaba Wiergo.