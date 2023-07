Por Fernando S. Palenzuela |

Entre los grandes momentos vividos en la final de 'Supervivientes 2023' se encuentra el beso que se dieron Adara Molinero y Bosco Blach y que confirmó su incipiente relación. Los concursantes han mantenido esta historia en secreto hasta que fue destapada días atrás de celebrarse la última gran gala. Por ello mismo, era de esperar que este tema volviese a ser tocado en el debate final emitido el 2 de julio.

Adara Molinero y Bosco Blach se besan en 'Supervivientes 2023'

En una parte del programa, Ion Aramendi preguntaba a Molinero por las palabras de cariño que había realizado al referirse al ganador de la edición. "", soltaba. El presentador intentaba tirar de la cuerda y descubrir en qué punto se encontraba la relación y cómo podría evolucionar en el futuro. "Bueno... Jolín, qué vergüenza.", expresaba la finalista, que aseguraba que todavía no habían hablado de qué iba a pasar.

Más adelante, Bosco retomaba este tema y ante las dudas de algunos como Artùr Dainese preguntaba a su compañera: "Tú, Adara, ¿has estado conmigo por algún motivo que no sea por estar conmigo?". La ex gran hermana aseguraba que no, ya que se escondían. "Si hubiera tenido algún otro tipo de intención...", comentaba, dando a entender que si hubiera querido utilizar la baza de la pareja, lo habría mostrado frente a las cámaras.

¿En qué momento se dieron su primer beso?

Ion Aramendi aseguraba que se habían escondido "de cine" y se interesaba por cuál fue el momento en el que empezaron su relación. "Me empezó a gustar desde los últimos días en Playa", confesaba Adara Molinero. Además, explicó cómo fue su primer beso, que contó con Jonan Wiergo como celestina. "Estábamos los tres en una sauna en el baño con Jonan y dijo Jonan: '¿por qué no os dais un besito?'. Y bueno, nos dimos un besito". En ese momento, el modelo ucraniano mantenía su postura de que Molinero estaba manipulando al ganador, a lo que este le quitaba hierro al asunto, comentando que hechizado sí estaba.