Jordi Cruz, criticado por nutricionistas por asegurar que el pan no engorda en 'MasterChef Celebrity 5'

El formato de 'MasterChef' es uno de los más exitosos de la actualidad, especialmente la versión 'Celebrity', que reúne a un gran número de espectadores frente a la pantalla del televisor cada mañana. Es por ello que cualquier cosa que se diga u ocurra en el programa se estudia al milímetro, como la última polémica sobre el pan y Jordi Cruz, que ocurrió en el tercer programa de la quinta edición.

Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity 5'

La primera prueba de la noche tenía al pan como protagonista, un elemento que en 20 ediciones no habían utilizado. Ainhoa Arteta aseguraba que a ella le gusta el pan, pero que cada vez lo consume menos debido a que "se le va al culo". Esto se llevó la negativa de Cruz, quien explicó que "mucha gente cree erróneamente que el pan engorda": "Es un alimento que apenas contiene grasa. Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono, que falta nos hacen, porque la dieta actual se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos".

Esta declaración del chef catalán no sentó muy bien tanto a usuarios como nutricionistas, que negaron tajantemente que eso fuera cierto. "Dile a los que te escriben el guion que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas", replicaba con contundencia la dietista y nutricionista Laura Saavedra. "¿Se trata de contenido patrocinado? Auténtica vergüenza encontrar esto en RTVE", criticaba Aitor Sánchez García, dietista que, además, colabora con el ente público. Otros como el divulgador científico Santiago Campillo ponían en duda estas polémicas palabras: "Juraría que no".

¿Contenido patrocinado?

Muchas de las críticas recibidas hacia el chef y el programa tildaban a ese discurso de Jordi Cruz de ser contenido patrocinado. Expertos se quejaban de que Jordi Cruz hubiera realizado ese comentario sobre el pan que posiblemente hubiera estado guionizado y que no contaría con el asesoramiento de expertos en nutrición y dieta. "¿Es una campaña de publicidad encubierta?", se cuestionaban algunos de los usuarios.

Oye @JordiCruzMas dile a los que te escriben el guión que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas. https://t.co/2GE52yRrSO — Laura Saavedra (@laurascasanova) October 1, 2020

Esto se dijo en el último programa de @MasterChef_es, que:

¡Incluir pan en cada comida equilibra la dieta!

¡Nos hacen falta más hidratos!

¡Hay que tomar 250g de pan AL DÍA! ¡Una barra!

¿Se trata esto de contenido patrocinado?

Auténtica vergüenza encontrar este contenido en @rtve https://t.co/EdtgF64F0s — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) September 30, 2020

"La dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas, y escasos carbohidratos"...



????



Juraría que no. ???? https://t.co/ZtS4iUn2Kf — Santiago Campillo (@Scruzcampillo) October 1, 2020

Obviamente las declaraciones de @JordiCruzMas están guionizadas, y alguien ha tenido que escribir ese guión, pero dudo mucho de que esta publicidad del pan haya salido de la imaginación de los guionistas. Hay mucho más y con nutricionistas no se arregla:https://t.co/AzLlLf0zIa — Gemma Goldie (@gemagoldie) October 1, 2020