Laura Sánchez, duramente criticada por su comentario tránsfobo en 'MasterChef Celebrity 5'

Laura Sánchez, concursante de 'MasterChef Celebrity 5', ha incendiado las redes por un comentario tránsfobo en plena prueba de exteriores. Los aspirantes tenían que cocinar en un autocine de Madrid y mientras estaban preparando las elaboraciones, la Terremoto de AlcorcónTerremoto de Alcorcón quiso saber si la modelo había hecho cine, a lo que Sánchez respondió que solo una vez, dando vida a "un travelo" en "3 bodas de más".

[cimg]

Fotograma de la película "3 bodas de más", donde Laura Sánchez daba vida a una mujer trans[cimgi]

Un comentario que levantó toda una oleada de críticas en Twitter hacia la modelo, que optó por utilizar un término muy despectivo (y obviamente, incorrecto) para referirse a una mujer trans. En dicha película de 2013, protagonizada por Inma Cuesta, Sánchez daba vida a una mujer que estaba a punto de casarse y que en el pasado, antes de iniciar su transición, había mantenido una relación con el personaje de Cuesta.

El cometario no solo ha levantado ampollas entre miles de fans anónimos del talent culinario de La 1, sino que también ha despertado la indignación de Elsa Ruiz, colaboradora habitual de 'Todo es mentira' y activista trans. "Estas cosas me enervan, enfurecen y me dan ansiedad. Ser trans no es malo, lo malo es la transfobia", ha explicado la cómica en su cuenta de Twitter, donde también ha prometido hacer un hilo explicando por qué son tan nocivos este tipo de comentarios.

No es la primera vez

Pero este comentario de Laura Sánchez no ha sido un caso aislado y es que la actriz ya se había expresado en el pasado, durante la fase de promoción de la película dirigida por Javier Ruiz Caldera, en términos similares. En una entrevista concedida a Vanity Fair, Sánchez afirmaba que en la película tenía que dar vida a alguien que "antes era un hombre, con vozarrón". Una explicación que no se ajusta a la realidad y que nace de la concepción retrógrada de que una mujer trans no siempre ha sido una mujer.