Jesús Castro, tercer eliminado de 'MasterChef Celebrity 5': "Soy supercompetitivo"

Jesús Castro se convirtió este martes en el tercer expulsado de 'MasterChef Celebrity 5'. El actor vivió un cara a cara final con Gonzalo Miró del que resultó perdedor, tal y como decidieron los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz Mas, a quienes acompañaba Silvia Abril como invitada. Los dos aspirantes llegaron ahí tras perder la prueba por equipos junto a Josie, Nicolás Coronado, Raquel Sánchez Silva, Juan José Ballesta y Raquel Meroño, si bien esta última decidió salvarse a si misma por haber sido la mejor en el reto anterior.

Raquel Sánchez Silva y Nicolás Coronado tampoco tuvieron que hacer frente a la prueba de eliminación después de realizar exitosamente un juego que consistía en identificar salsas y condimentos. Quedaron así en la cuerda floja Jesús Castro, Gonzalo Miró, Josie y Juan José Ballesta, que tenían que elaborar un plato con uno de los ingredientes que habían acertado en el mencionado juego.

Jesús Castro decidió preparar un pescado con tabasco que no convenció a los jueces frente al plato de Gonzalo Miró, un pescado con pimentón. "Creo que mi plato estaba bastante bien pero el de mis compañeros ha estado mejor, por lo tanto yo tengo poco que decir", reconoció una vez había sido eliminado, tildando su obra de su "mejor plato".

"Soy supercompetitivo"

No obstante, el actor admitió "estar muy rabioso" y no tomarse bien su eliminación. "Soy supercompetitivo", confesaba a Pepe Rodríguez, dejando limpio que él juega limpio. "Yo no hago trampa, no zancadilleo a nadie. Para brillar no me gusta apagar la luz de nadie. Me gusta destacar con trabajo, con sacrificio, como llevo haciendo 27 años y como seguiré haciendo", prometió.

Antes de colgar el delantal y despedirse definitivamente de los fogones, Castro hizo su apuesta de ganador. Señalando, eso sí, que aún es pronto, se decantó por el también actor Juanjo Ballesta.