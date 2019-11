Jordi Évole da pistas sobre su intención de voto en las elecciones del 10-N tras su drástico cambio de opinión

A un día de que se celebren las elecciones generales del 10 de noviembre, Jordi Évole ha publicado una columna de opinión en La Vanguardia, donde anunció una inesperada decisión que habría tomado a mediados de junio, tras mantener "una conversación informal con dos personas de confianza de Pedro Sánchez": "como tantos otros, pasaré de ir a votar por primera vez en mi vida". Una opción que, no obstante, habría acabado cambiando con los sucesos de los últimos meses.

Jordi Évole

Aquella primera decisión, tal y como relata el periodista, habría llegado después de que el entorno de Sánchez confesara que volver a celebrar las elecciones no tenía "por qué ser malo", cuando Évole les preguntó por los ministros que iban a nombrar, convencido de que habría una coalición entre Unidas Podemos y PSOE para formar Gobierno, algo que no sucedió. "No sé qué habrá sido de sus sonrisas de junio, pero mi cara de susto ha ido en aumento. Sobre todo viendo la campaña que ha planteado el PSOE, más pendiente de pescar votos de la derecha que de sus señas de identidad", escribió el presentador.

Évole criticó no solo el cambio de postura del PSOE, sino también a "una extrema derecha sacando pecho y colocando muy bien su discurso xenófobo en debates en prime time", donde apenas habían recibido réplicas "del resto de fuerzas políticas". "Total, que me he repensado lo de no votar por primera vez en mi vida, y mañana lo volveré hacer", confesó el periodista. "Votaré contra la extrema derecha y contra los que pactan con la extrema derecha", aseguró Évole, antes de confesar que le seguían "dando el mismo miedo" que ya le daban en abril.

"Votaré contra los que quieren que sigamos votando"

"Votaré contra el racismo, contra los que miran hacia otro lado cuando se siguen ahogando centenares de personas en el Mediterráneo", continuó el periodista. "Votaré por una solución dialogada en Catalunya, donde la persuasión gane a la represión. Y votaré contra los que quieren que sigamos votando hasta que salga lo que ellos quieren", prosiguió Évole, antes de concluir con una advertencia. "Si algunos ya tienen en mente otras elecciones, que sepan que somos unos cuantos los que seguiremos votando para no darles la razón", finalizó el periodista.