Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras quedarse sin contrato con Mediaset España, Jordi González dio el salto a La 1 para ponerse al frente de 'Lazos de sangre', programa que se quedaba sin presentador por la marcha de Boris Izaguirre a laSexta. Además, la cadena de televisión pública nacional apostó por él para que fuese el encargado de conducir 'La plaza', un magacín que pretendía competir con 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR'.

Anne Igartiburu en 'Corazón'

Sin embargo, este formato de RTVE no alcanzó el éxito esperado y. En cambio, tal y como ha publicado Informalia y ha podido confirmar FormulaTV, Corazón ' junto a Anne Igartiburu

Por otro lado, cabe resaltar que no se verá al catalán presentando el programa hasta después de Navidad, aunque ya ha tenido su primera toma de contacto con el formato en los estudios ubicados en Prado del Rey. A pesar de que, desde hace meses, el programa de fin de semana de La 1 se graba en Barcelona, 'Corazón' volverá a Madrid para que se las grabaciones se lleven a cabo en la capital.

Anne Igartiburu y Jordi González no conectan

Según ha compartido este medio, la vasca y el catalán no tienen mucha complicidad: "No hay demasiada química entre el Jordi y Anne". De hecho, cuando le comunicaron a ella la decisión de que iba a presentar junto al exrostro de Telecinco, esta no se lo tomó demasiado bien. No obstante, desde el canal público esperan que eso cambie con el paso de los programas: "Pero los mandamases confían en que poco a poco la profesionalidad y veteranía de ambos se imponga y el engranaje sea perfecto".