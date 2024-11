Candela Peña alaba la protesta de 'La revuelta' como "una de las vetadas" de 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

En medio de las múltiples reacciones sobre la denuncia de 'La revuelta' contra las supuestas malas artes de 'El hormiguero', muchas de ellas de forma indirecta, Candela Peña decidió sincerarse sin pelos en la lengua, a través de su cuenta de Instagram, desde donde alabó la protesta pública del equipo liderado por David Broncano.

Los mensajes de Candela Peña sobre la denuncia de 'La revuelta' en sus stories de Instagram

en otros compañeros...", añadió Peña.

Un corto mensaje que la intérprete remató con un "bravo" para el programa de Televisión Española, para después confesar que "hoy me encanta y me hace feliz ser una de las vetadas de ese lugar hostil", en referencia a 'El hormiguero', programa que Peña no visita desde el verano de 2019. No obstante, a pesar de su brevedad, las palabras de Peña parecieron despertar múltiples reacciones, entre las cuales la actriz decidió responder a dos de una forma contundente.

"No a ningún abuso"

"¿Subiéndote al carro? Me encanta que Motos no te lleve, me hace feliz", le escribía una usuaria de Instagram. "A mí me hace feliz la gente buena, sana, respetuosa y con sentido del humor", replicó Peña por escrito, rematando su respuesta con el emoji de una peineta hacia la desconocida. Además, la catalana también contestó a una seguidora que tachó su primera publicación de "chorrada": "No a ningún abuso, ni en la tele ni a nadie, no se alecciona a un adulto que no conoces, ni se refiere a uno a lo que dicen como chorradas".

