Jordi González frena y corta a Melody en 'Lazos de sangre': "No callas ni debajo del agua"

Por Almudena M. Lizana |

El martes 8 de agosto de 2023, 'Lazos de sangre' dedicaba su programa a Marisol, o más bien, a Pepa Flores. Tras el reportaje, Jordi González presentaba el debate en el que participaron Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo, Marta Nebot, Juan Sanguino, Nacho Montes y la cantante Melody.

Melody y Jordi González en 'Lazos de sangre'

Poco después de empezar la tertulia, la artista tuvo la oportunidad de cantar "Háblame del mar, marinero" junto al presentador en el centro del plató. Tras su breve actuación musical a capela, el debate continuó y el encontronazo entre González y la cantante ocurrió a raíz de una pregunta de Paloma García-Pelayo: "¿Qué hubiera pasado si te hubieran separado de tu madre?", decía García-Pelayo, enumerando más supuestos que sí vivió Marisol, comparando así las distintas infancias de ambas.

Melody hizo caso omiso a la pregunta de Paloma García-Pelayo y decidió contar una anécdota. "Te voy a contar un detalle...", empezaba la cantante. "No callas ni debajo del agua", saltaba Jordi González, provocando la reacción inmediata de Melody. "Cómo? Ustedes han hablado todo el programa y yo no he dicho nada, ahora me toca a mí. Yo no he venido sólo a cantar, he venido a dar mi opinión", contestaba ella, mientras él contesta "Que sí, que sí".

A la pausa

Tras recordar cómo sus padres decidieron que Melody no iba a repetir una sesión de fotos en un parque acuático, González salía al centro del plató. "No aconsejo que nunca nadie repita nada... Arriba están gritándome: ¿Quieres dar paso a la pausa? Paso a la pausa", decía el presentador, pasando a publicidad por fin.