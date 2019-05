Jorge Javier ataca a Carmen Borrego tras sus polémicas declaraciones: "Es para levantarse y darle de hostias"

Las polémicas declaraciones de Carmen Borrego en 'Viva la vida' sobre su paso por 'Sálvame' y 'Sálvame Okupa', calificándolas como las "más duras de su vida", han caído como un jarro de agua fría a sus excompañeros del programa. El equipo de 'Sálvame' no olvida, entre ellos Jorge Javier, quien cargó contra ella en 'Sábado deluxe' aprovechando la entrevista que Terelu Campos ofreció para despedirse de la cadena.

Jorge Javier y Terelu Campos en 'Sábado deluxe'

"Jamás me manifiesto y procuro ser muy prudente con vosotras porque os tengo muchísimo afecto, pero flaco favor te ha hecho esta tarde Carmen Borrego", añadía el presentador después de que Carmen anunciara ser la nueva colaboradora de 'Viva la vida'. "De verdad, el silencio esta tarde le hubiese favorecido y son declaraciones propias de una señora desquiciada e injusta", sentenciaba.

Jorge Javier no tuvo reparos a la hora de medir sus palabras y continuó atacando a Carmen: "Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar. No mide lo que dice, está en una espiral que si tuviese un mínimo de inteligencia y de compasión diría, al menos: hazme la entrevista el domingo. Eso, o te quiere torpedear y hacerte la vida imposible", le soltaba a Terelu Campos.

Terelu guarda silencio

Por más críticas que Jorge Javier hizo sobre su hermana, Terelu permaneció en silencio sin replicar apenas: "Es que chica, ante esto no puedes permanecer impasible. Aunque sea tu hermana, tienes que decir que se ha equivocado. No debería haberlo hecho hoy", le reprochaba. Con el rostro muy serio, Terelu admitía que "entendía perfectamente su cabreo", pero se defendía alegando que "es mi hermana y no voy a hablar".