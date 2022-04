Jorge Javier Vázquez habla en directo con Rocío Flores tras conocerse la traición de su novio

Durante la tarde del 6 de abril de 2022, ocurrió algo inesperado en 'Sálvame'. En la sección del 'Limón', Jorge Javier Vázquez y Adela González, acompañados por colaboradores, hablaron largo y tendido sobre la supuesta traición de Manuel Bedmar a Rocío Flores, reaccionando a las fotografías y a las conversaciones que la amante ha sacado a la luz.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame limón'

El presentador del programa cogió el teléfono de Carmen Duerto y marcó un número de teléfono, aunque tuvo algún problema para ponerlo en altavoz, la persona a la que estaba llamando, Rocío Flores, lo cogió. "Hola Rocío, soy Jorge Javier Vázquez", decía el de 'Sálvame', muy nervioso por si no se escuchaba su conversación.

"No me ha colgado. Me ha dicho: 'Buenas tardes Jorge Javier, no tengo nada que decir'", decía el presentador tras terminar su escueta conversación con la hija de Antonio David Flores. "Carmen Duerto, llama desde el teléfono de Adela", bromeaba Vázquez, para volver a intentar hablar con Rocío Flores, sabiendo que desde su propio teléfono no iba a atender la llamada.

¿Habrá consecuencias?

Tras esta breve llamada y comunicación entre Vázquez y Flores, 'Sálvame' recibió una información de parte de Jorge Ogalla, fotógrafo que estaba pendiente de los movimientos en la casa de la nieta de Rocío Jurado y su novio. "Manuel sigue en la casa de Rocío", decía, indicando que esa misma mañana se había ido en furgoneta al trabajo.

Por su parte, Rocío Flores ha colgado una historia de Instagram con una canción que poco dejaba a la imaginación. "Mándalo todo a la mierda", canta Danny Ocean en la publicación de la joven sirviéndose un café. ¿Habrá hecho lo que dice la canción? ¿O le perdonará a Bedmar sus supuestas infidelidades?