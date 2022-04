Marta Riesco recula y pide perdón a Olga Moreno y Rocío Flores: "Sois grandísimas mujeres"

El 1 de abril, el programa de 'Ya son las ocho' recogió la muestra de arrepentimiento de Marta Riesco hacia Olga Moreno y Rocío Flores. La reportera de Telecinco estuvo el 31 de marzo en 'El programa de Ana Rosa', donde estalló contra sus compañeros por los continuos ataques hacia ella sobre su relación con Antonio David Flores.

Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

La periodista aprovechó su intervención en el formato de Unicorn Content para explicar las malas palabras que tuvo para Moreno y Flores: "Ayer con el fervor de la mala leche que tenía por escuchar a mis compañeros reírse, admití una serie de preguntas que jamás había contestado sobre Olga Moreno y Rocío Flores", empezó comentando la periodista.

Después de que explicara lo que había ocurrido, Riesco pasó a pedir formalmente disculpas a las familiares de Antonio David Flores: "Desde aquí, quiero pedirles disculpas porque yo no tengo que contestar a ninguna de las preguntas que se me haga de ellas. Desde aquí y mirando a cámara, os pido disculpas", sentenció.

Grandes Mujeres

Para darle más énfasis a su mensaje, Marta Riesco calificó a ambas como "grandísimas mujeres" y quiso dejar claro que quiere dejar de hablar y zanjar el tema de su relación con Antonio David Flores: "Estoy enamorada, es el pecado que he cometido. Solo quiero que me dejen ser feliz y que la gente me dé un respiro", explicó visiblemente agotada.