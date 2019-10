Jorge Javier Vázquez pide perdón a Mila Ximénez: "Luché para que no se me saltasen las lágrimas"

En la octava gala de 'GH VIP 7' se vivieron momentos tensos por la decisión del programa de vestir a Mila Ximénez de "abeja reina". A la concursante no le sentó nada bien y su reacción fue enfadarse con la dirección del espacio y amenazar con irse del reality, algo que no gustó nada a Jorge Javier Vázquez, quien declaró sentirse "dolido" con su amiga. El presentador ha recapacitado ahora sobre las palabras que le dijo a la colaboradora y ha querido escribirle una carta en Lecturas donde se abre con la periodista. "Eres una de las mujeres más divertidas que conozco. Creo que sí sabes ser feliz pero necesitas que te lo recuerden".

El momento de la disputa entre Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez en 'GH VIP 7'

El presentador de 'GH VIP 7' ha reflexionado sobre su bronca a Mila cuando estalló por tener que disfrazarse de abeja. "Cuando me enteré de que el jueves te íbamos a proponer vestirte de abeja reina, me eché a temblar", ha confesado Jorge Javier. Y es que el catalán la conoce perfectamente ya que es uno de sus grandes amigos. "Ojalá tuvieras pinganillo y pudiera llegar a hacer cinco minutos diarios de terapia contigo. Entonces, la audiencia se enamoraría de ti y ganarías el concurso de calle", ha expresado.

Mila se enfadó tanto que amenazó con abandonar, afirmando que "este no sabe quién soy yo", refiriéndose al presentador. El catalán ha reconocido que se vino abajo ante esta afirmación: "Me dolió tanto que en la publicidad tuve que luchar para que no se me saltaran las lágrimas, por eso a la vuelta no pude evitar contarte cómo me sentía". Jorge Javier ha acabado esta carta diciéndole "te quiero" a su gran amiga y recordándole que "cuando salgas te darás cuenta de la cantidad de gente que te estamos esperando fuera"

La reflexión de Mila Ximénez

Tras la bronca de Jorge Javier a Mila, la concursante reflexionó sobre sus palabras y pidió perdón al presentador por las formas que tuvo con él. Un día después de la gala, la periodista quiso comentar el momento y sinceraerse: "No tenía la sensación de estar haciendo así las cosas. A veces digo cosas o hago bromas que no son bien recibidas. Que me diga que mi actitud le pone triste, me lo tomo peor que estar enfadado", dijo la colaboradora de 'Sálvame'.