La noche del 21 de noviembre de 2024, David Broncano alzó la voz en 'La revuelta' y contó por qué en ese programa no iba a haber invitado. "Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, está ahí abajo en el camerino", empezaba el presentador. "Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movidos sus hilos", explicaba Broncano, visiblemente molesto por la situación.

. Y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque... No entro en detalles", prosiguió el presentador. Sin embargo, la entrevista con el piloto sí se dio finalmente, tal y como hemos recogido y confirmado aquí , grabándose tras lo emitido en el programa del 21 de noviembre.

En dicha entrevista, Jorge Martín coincidía en el plató con Grison, aunque no es la primera vez que el piloto de MotoGP y el colaborador de 'La revuelta' coexistían en un medio de comunicación, ya que ambos han posado para el número de diciembre de la revista Men's Health. Por una parte, Martín es la portada de la misma, y ha concedido una entrevista repasando su trayectoria y victorias.

Se somete a un cambio físico

"No solo es el hecho de ganar, es todo el proceso, todo el trabajo que llevas detrás. Al final mi objetivo principal no es ganar, mi objetivo principal es competir y dar mi máximo, al cien por cien", explica el piloto. Por su parte, Grison es el nuevo protagonista del famoso reto de la revista, con el que a través de entrenamiento y dieta, el compañero de Broncano se ha propuesto ponerse más fuerte. "Me voy a poner como una moto... O como un quad", bromeaba Grison, quien tendrá que enseñar los resultados finales de su cambio físico en la portada de enero/febrero de 2025.