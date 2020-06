'Supervivientes 2020': Hugo Sierra se niega a aparecer en la final tras un encontronazo con Jorge Javier

'Supervivientes 2020' ha celebrado su final en la noche del 4 de junio. La emisión comenzaba con la expulsión de Hugo Sierra, quien no conseguía vencer a Jorge Pérez en el televoto y, por tanto, se quedaba a las puertas de la final. Aunque esto no le sentó muy bien, no fue su último protagonismo en la noche.

Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020'

Pocos minutos antes de proclamar ganador a Jorge, Albert Barranco, Rocío Flores y Elena Rodríguez aparecían en el terreno de la finca para apoyar tanto al guardia civil como a Ana María Aldón. Quien no lo hacía era Hugo, que se había negado a aparecer, tal y como informaba Lara Álvarez: "Ha declinado la invitación".

"Está España para largarse a otros sitios de fiesta ahora. Le habéis dicho que está todo cerrado, ¿no?", bromeaba Jorge Javier Vázquez ante la ausencia de Hugo. Lo cierto es que su rechazo a aparecer en la proclamación del ganador no sorprendía, puesto que tan solo unas horas antes había protagonizado un desencuentro con el presentador una vez que conocía que no se convertía en finalista.

El encontronazo con Jorge Javier Vázquez

En el momento en el que Hugo Sierra conocía su expulsión, anunciaba que iba a dejar la televisión: "Eso pasa a veces por tener la boca grande. Por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos, por no callarme nada, porque hay que ser real. Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende", razonaba, para después informar de que se iba "por la puerta grande" con esta última aparición.

Pero lejos de creerse el discurso de la expareja de Adara Molinero, Jorge Javier Vázquez contrargumentaba sus palabras: "Para mí eres un concursante de reality que me encanta, pero realmente tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú. Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder".