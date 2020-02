José Antonio Avilés, protagonista de las primeras broncas de 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' arrancó el pasado jueves, 20 de febrero, en Mediaset, y con solo tres días de convivencia en las playas de Honduras, alguno de los concursantes del formato ya ha tenido broncas con varios de sus compañeros, tal y como ha ocurrido con el colaborador José Antonio Avilés.

José Antonio Avilés en 'Supervivientes 2020'

En primer lugar, el periodista de 'Viva la vida' ha tenido un encontronazo con Ferre, a quién le ha reprochado estar haciendo mal una labor de pesca, cosa que ha desatado un ataque contra el colaborador, al que le ha comentado que "es que eres un pesado, te quejas por todo, tío. Si lo sabes hacer mejor, hazlo tú".

A esto, Avilés ha respondido que "te estoy diciendo que haz lo que quieras. Yo no quiero ordenar nada. Pero es que no vamos a hacer lo que tú quieras, vamos a hacer lo que queramos todos. Igual que cuando tú no querías cenar y había que cenar cuatro veces al día. Ahora estamos diciendo unos una cosa y tú tampoco. ¡Arrea, chico!".

Bronca con Pavón por tratarle en femenino

Pero este no ha sido el único conflicto que ha tenido el andaluz, sino que tras un enfrentamiento entre Elena Rodríguez y Vicky Larraz con Antonio Pavón por hacer una prueba, el torero ha felicitado a las mismas después de conseguir el objetivo, por lo que el periodista lo ha llamado "falso".

Ante este ataque, Antonio le ha respondido con un "eres una trapera e insoportable, eres el más negativo del equipo", añadiendo que "escandalosa, es que gritas como una loca", refiriéndose a él en femenino. Por ello, Avilés le ha contradicho que "te estoy diciendo que no me llames loca".

Finalmente, tras un "pues te digo loca de remate, chocho. Si estás todo el día 'maricón, maricón'" de Antonio Pavón, el colaborador de 'Viva la vida' ha respondido diciendo que "llevas toda la vida mintiendo en televisión. Eres insoportable". Volviendo a plató, el presentador Jordi González ha querido tachar estos comentarios del torero de "machistas".