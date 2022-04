El domingo 24 de abril, saltaba a los medios la triste noticia de la muerte de la esposa de José Cabrera, doctor forense y colaborador de formatos como 'Cuarto milenio', después de que un trozo de zanahoria le provocara un "atoramiento en la glotis" mientras la pareja disfrutaba de una comida en un restaurante de Marbella. Apenas un día después de que se diera a conocer su dura pérdida, el doctor reaparecía por primera vez en 'Espejo público', programa en el que también colabora, donde pudo explicar los motivos por los que continuaba con su trabajo.

José Cabrera reaparece en 'Espejo público' tras la muerte de su mujer

"Nos acompaña José Cabrera, psiquiatra, colaborador de este programa, y le queremos, antes que nada, dar el pésame por el reciente fallecimiento de su mujer", declaraba Susanna Griso, a media mañana, ante un aparentemente emocionado Cabrera. "Muchas gracias, amiga", respondía el forense.

Cabrera también quiso destacar que "hace veintiocho años que entré en esta casa por primera vez, casi recién inaugurada y siempre me habéis tratado con mucho cariño". "Estoy aquí porque necesito estar ocupado, así que te lo agradezco", añadía el colaborador. "Me ha sorprendido que hayas sido capaz de recuperar tu agenda e intentar seguir", confesaba entonces Griso, comprensiva.

"Hay que estar con otra gente"

"Tengo que estar ocupado, porque el vacío solo se llena estando ocupado y viendo a otros. Si te miras el ombligo, es lo peor que puede hacer la persona que pierde a alguien", explicó Cabrera. El doctor incluso añadió que "te desesperas y hay que estar con otra gente, así que aquí estoy, con vosotros", ante lo que la presentadora comentó que "te aplicas tus propios consejos de psicólogo". "Si no, no valdría para nada. Lo que digo a los demás, me lo digo a mí. Así que gracias y un abrazo para todos", concluyó Cabrera.