La mañana del martes 22 de marzo, Isabel Pantoja acudió a la Ciudad de Justicia de Málaga para comparecer como acusada de un delito de insolvencia punible. La tonadillera reaparecía ante los medios por primera vez en meses, causando un revuelo que dio mucho de que hablar, incluyendo en los programas matinales como 'Espejo público', donde Susanna Griso y su equipo quisieron conocer de primera mano qué opinaba al respecto Fran Rivera, quien fuera hijastro de la artista en el pasado. Una intervención en la que el torero no vaciló a la hora de criticar duramente a la viuda de Paquirri.

Fran Rivera y Susanna Griso hablan sobre Isabel Pantoja en 'Espejo público'

"Yo no me alegro del mal que le pase a nadie, pero tampoco me pongo triste, las cosas como son", confesaba Rivera, en el programa de Antena 3. "A las personas malas, es normal que les pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Todo lo que le pase, se lo merece", prosiguió el torero. Griso comentó entonces que "al principio parecía que había inquina personal por tu parte, pero los hechos te están dando la razón. Esta mujer es una delincuente, además, condenada como tal", ante lo que el madrileño apuntó a lo triste que era "para un padre o una madre que sus hijos hablen de las cosas que han dicho los suyos públicamente".

"Lo he visto con perplejidad pero, evidentemente, también con cierto agrado. Que te den la razón de esta manera, aunque sea tantos años después, siempre es agradable", reconoció Rivera, sobre las declaraciones de su hermano Kiko Rivera había lanzado contra Pantoja. Además, el madrileño descartó denunciar a la tonadillera por la herencia de su padre, puesto que "había que denunciar a todos los herederos", incluyendo a su hermanastro. "Ha utilizado a todo el mundo: familia, fans, ligues de todo tipo...", afirmó además Rivera. "Yo he hablado con amigos del pasado, evidentemente ya no lo son en el presente, a los que les ha pedido muchísimo dinero. Y no ha devuelto un duro", afirmó por su parte Griso.

"No me da ninguna pena"

"No me da ninguna pena", añadía también el torero. De hecho, el madrileño desveló que "hace poquito, me ha contado gente del mundo de la discografía, que a la semana de morir mi padre, ella llamó a Manuel Alejandro y le dijo que era el momento de sacar un disco", algo que no le habría sentado nada bien. "Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra. Era una madrastra de cuento. No nos hacía sentir bien, a gusto, en casa de mi padre", declaró también Rivera. Aunque el torero matizó que "no nos pegó", insistió en que Pantoja "no nos hablaba bien ni nos trataba con cariño ninguno" y apostó por que "yo creo que no quiere a nadie esta mujer. Solo ha querido a su madre, quizás. Y a ella misma. No hay sitio para nadie más".