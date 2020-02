José carga duramente contra Fani, de 'La isla de las tentaciones': "Es mala y no tiene perdón"

Uno de los platos fuertes de la entrega de 'Socialité' emitida el sábado 15 de febrero fueron unas imágenes protagonizadas por José, uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones', en las que se mostraba de lo más cómodo opinando sobre algunas de sus compañeras de concurso. Una cara hasta ahora desconocida del guardia civil ya que siempre se ha mantenido al margen de todos los revuelos dentro y fuera del programa. Además, conocimos que más allá de su afición a la poesía, también es escritor.

Cámara oculta a José en 'Socialité'

Recientemente este ha publicado su primer libro de poemas, llamado "#jaquematerománticos". Precisamente, este fue el cebo que usó 'Socialité' para poder contactar con él. Un equipo del formato quiso comprar un ejemplar cuando sorprendentemente, fue el mismísimo José el que apareció personalmente para entregar el libro. El reportero se hizo pasar por un chico que le quería hacer un regalo a su novia, y tras escribirle una dedicatoria, inició una conversación con el chico que dio lugar a que el participante de 'La isla de las tentaciones' hablase sin filtro alguno de lo que vivió en República Dominicana y de lo que piensa de sus compañeros.

Carga contra Fani

"Fani ha sido mala, eso no tiene perdón", fue una de las confesiones más sorprendentes de José, pero este no se quedó ahí en cargar contra su excompañera. "Es mala porque cuando uno hace daño de forma consciente a otra persona, es ser malo", continuaba José. La opinión sobre Fani no acaba ahí y es que el chico además quiso destacar que todo lo que ha hecho lo hizo frente a las cámaras: "¡Y en televisión! Con tu novio de siete años, y luego estáis los dos sentados en la hoguera y te estás riendo mientras ves los videos", remarcaba José, haciendo alusión a la hoguera de confrontación que supuso el fin de la pareja en el reality.

Habla de su propia relación

José y Adelina han demostrado ser en todo momento la pareja más estable de las cinco concursantes, algo que él tiene seguro: "Yo tenía claro que no iba a caer en la tentación porque ninguna chica, estando enamorado me puede hacer caer". Esto lo demostró en todo momento con su comportamiento ejemplar entre los demás chicos de la isla, es por ello que el chico confesó que no le importaría volver: "Yo repetiría sin duda porque yo sí que iba de verdad para poner a prueba la relación". Tampoco dudó en mostrar su lado más vulnerable, afirmando que "yo hago daño a Adelina muchas veces, pero de forma inconsciente". El chico también quiso reconocer sus errores, confesado que "tampoco soy un santo y me he podido portal mal", pero aun así no dudó en remarcar en todo momento que está muy enamorado de su pareja.