Los mejores momentos de 'La isla de las tentaciones': del "¡Estefanía!" a la caída de Fiama

'La isla de las tentaciones' ha sido todo un fenómeno televisivo. Las cinco parejas protagonistas del reality y sus historias de amor han conseguido que los espectadores no se despeguen de la pequeña pantalla para comprobar cómo fluctuaban sus relaciones. Programa tras programa, la audiencia ha podido ver cómo los solteros utilizaban todas sus armas de seducción para tentar a las parejas y cómo lo han conseguido en más de una ocasión. Una mecánica totalmente adictiva que además nos ha dejado muchos momentazos televisivos. Aquí va una lista de las escenas más graciosas, representativas o sorprendentes de este formato.

1 La presentación de Rochu

Las solteras de 'La isla de las tentaciones'

En el primer programa de 'La isla de las tentaciones', las parejas conocieron a los solteros que iban a intentar seducirlos. Para ello, todos aquellos que habían acudido a la isla como solteros debían definirse con un par de frases y desfilar como si de modelos profesionales se trataran. Durante estas introducciones, hubo un par de solteros que destacaron sobre el resto, pero la presentación de Rochu, una trapera de Barcelona, no dejó indiferente a nadie. Y es que la joven se arrancó a cantar una parte de uno de sus temas diciendo así: "Soy Rochu, la loba. Con mi gente blessed, siempre ando flex, siempre andamos flex". Y así es como las redes sociales poco tardaron en destacar el momento protagonizado por la trapera.

2 La caída de Fiama en la piscina

Aparte de las citas con los solteros y las características hogueras con Mónica Naranjo, los chicos y las chicas podían disfrutar de las comodidades de las villas en las que residían y realizar fiestas prácticamente a diario. En ellas, el baile, el alcohol y la diversión estaban más que presentes, lo que en ocasiones daba lugar a situaciones inesperadas como por ejemplo baños nocturnos en la piscina. Y, si no, que se lo pregunten a Fiama, quien durante una de las noches acabó resbalándose cerca de la piscina y cayendo al agua, convirtiéndose instantáneamente en un meme de Twitter.

3 "He sentido palpitaciones en el nabo"

Rubén y Fani en 'La isla de las tentaciones'

Una de las protagonistas indiscutibles de esta edición ha sido Fani, que llegó a 'La isla de las tentaciones' con su novio Christofer, con quien compartía su vida desde hace siete años. La joven de 34 años aseguraba durante el primer programa que había un "0% de posibilidades" de que se liase con algún soltero. Lo que no se esperaba Estefanía era conectar tanto con Rubén, uno de los tentadores de la isla. Tal fue su atracción que los jóvenes no pudieron resistirse y desde el minuto uno se notaba la chispa entre ellos. Y, por si no se percibía por su comportamiento, Rubén se encargó de hacérnoslo saber con su ya famosa frase "he sentido palpitaciones en el nabo", susurrada a Fani cuando se dieron su primer beso.

4 El fuego latino de Andreína

Andreína, soltera de 'La isla de las tentaciones'

Durante las presentaciones de las solteras, hubo otra mujer que destacó por sus palabras: Andreína, mitad española y mitad venezolana, explicó que le corría "sangre latina por las venas". Algo que dejó muy claro durante todo el programa ya que la soltera no dejaba de presumir de su "fuego latino" durante todos los episodios de 'La isla de las tentaciones'. El fuego latino de Andreína no consiguió conquistar a Ismael, con quien tuvo un par de momentos íntimos que no consiguieron llegar a algo más debido a que el joven acabó echándose atrás. Sin embargo, dejó huella por sus cambios de edad (cuando se presentó a 'MasterChef' hace unos años dijo tener más años) y, tan impetuosa era su presencia que, pese a ser la única venezolana de la villa, Fani llegó a temer en sus primeros días por "esa casa llena de venezolanas" en la que se encontraba Christofer.

5 Christofer gritando ¡Estefanía!

Christofer llorando en 'La isla de las tentaciones'

Hemos llegado a lo que seguramente ha sido el mayor momentazo de 'La isla de las tentaciones'. Y es que el impacto que tuvo ha traspasado barreras que nadie se podía llegar a imaginar. Desde el inicio del programa, en algunas promos del reality, pudimos ver cómo Christofer echaba a correr por la playa gritando "¡Estefanía!", siendo uno de los cebos más recurrentes en cada entrega. Aun así, no fue hasta el quinto programa cuando pudimos ver la escena entera, en la cual Christofer visionaba en la hoguera cómo su novia Fani se besaba con Rubén. Desde entonces, el grito se ha imitado infinidad de veces por redes sociales, creándose incluso el #EstefaníaChallenge. De hecho, el grito se ha podido escuchar desde en los Premios Goya hasta en una gala de 'Operación Triunfo 2020'.

6 Geniris, el hombro perfecto para llorar

Geniris consuela a Christofer en 'La isla de las tentaciones'

Después de que Christofer visionara cómo se estaba comportando su pareja, las solteras de 'La isla de las tentaciones' se volcaron en cuidar del muchacho, que se encontraba totalmente destruido. En especial, fue Geniris quien se convirtió en una de las chicas que más apoyó a Christofer, convirtiéndose en el hombro perfecto para llorar incluso cuando el madrileño ignoraba sus consejos porque prefería escuchar canciones que le recordaban a Fani. Muchos de los espectadores del programa deseaban que Christofer se hubiera dado una oportunidad con Geniris, ya que fue una de las chicas más comprensivas con él, dándole conversaciones impagables con el fin de que él abriera los ojos definitivamente.

7 Las luchas de Álex contra los mosquitos

Álex Bueno en 'La isla de las tentaciones'

Durante los primeros programas, los chicos veían las imágenes de sus parejas de forma individual pero conforme iba avanzando el programa, hicieron una piña para apoyarse entre ellos y poder hablar de lo que habían visto en las hogueras. Entre ellos, también se daban consejos y todos se volcaron en animar a Christofer e Ismael, quienes vieron explícitamente cómo sus parejas les fueron infieles. Pero durante algunas conversaciones, había algo que molestaba a Álex sin cesar. ¡Los mosquitos! Y es que durante un par de charlas con sus compañeros, el joven prestaba más atención en matar a los mosquitos que les acechaban que a sus amigos. Una situación irrisoria que no pasó desapercibida en redes sociales.

8 El zasca de Mónica Naranjo a Andrea

La figura de Mónica Naranjo es otra de las razones por las que 'La isla de las tentaciones' ha sido todo un fenómeno. Su particular forma de decir "hay más imágenes", sus reflexiones amorosas e incluso algún que otro zasca a los concursantes la han convertido en otra de las claves del programa. De hecho, uno de los momentos más comentados de Mónica Naranjo fue cuando la presentadora le soltó a Andrea algo que muchos de los espectadores pensaban. "Me siento traicionada, veo actitudes suyas que no son normales", empezaba diciendo Andrea en la hoguera al ver imágenes de Ismael con su tocaya. "Permíteme, pero hay algo que no entiendo. Te sientes traicionada y quieres que él te de explicaciones por un beso, pero tú duermes con Óscar y te parece bien", respondía tajante Mónica Naranjo, ante una atónita Andrea.

9 Las vacaciones pagadas de Dayanel

Dayanel, soltero de 'La isla de las tentaciones'

En 'La isla de las tentaciones' ha habido claros protagonistas como por ejemplo Christofer y Fani, pero todos han tenido sus grandes momentos... más o menos. Ha habido una persona dentro del programa que ha pasado totalmente desapercibida pero que siempre ha estado ahí. Se trata de Dayanel, ese rubio con ojos claros que podías ver disfrutando durante las fiestas pero que nunca tuvo ninguna cita con las chicas. Eso sí, cabe recordar que el joven sí se dio un pico de "amigos" con Fani. Tal y como explicaban las chicas, todas tuvieron una buena relación de amistad con él y nunca lo propusieron para expulsarlo de la isla a pesar de que no hubo ninguna atracción amorosa con ninguna de ellas. Es por esta razón que el joven se convirtió en uno de los solteros más aplaudidos en las redes sociales.

10 Las tórridas escenas en Villa Montaña

Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones'

Durante el programa, dos mujeres han sido las que han acabado mordiendo la manzana de 'La isla de las tentaciones'. La primera en hacerlo fue Andrea, quien compartió cama con Óscar durante más de una noche. La segunda fue Fani, quien cayó en los encantos de Rubén tras dormir en varias ocasiones con él. Las escenas de sexo entre estas parejas fueron de lo más comentado en redes sociales ya que eran bastante explícitas y, a pesar de que no se veía nada, se intuía todo. Unos edredonings en toda regla que culminaban los tonteos que se llevaban gestando durante varios programas entre dichas parejas.

11 La "humildad" de Gonzalo

Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

Susana, ganadora de 'Gran Hermano 14', entró en 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja Gonzalo. Su premisa era que habían entrado en la rutina y querían volver a encender la chispa. Desde el primer programa, Gonzalo se consideraba uno de los chicos más guapos de la isla, considerando "cardos borriqueros" a los solteros que iban a pretender a su chica. Su "humildad" no hizo más que crecer dentro del programa ya que Katerina, una modelo rusa, se fijo inmediatamente en él. Este hecho no hizo más que alimentar su ego, haciendo que el sevillano repitiese en más de una ocasión que cualquier chica querría estar con él. Este comportamiento del joven también fue uno de los temas más comentados en redes y muchos usuarios han arremetido contra él de forma constante.

12 El enfrentamiento entre las dos Andreas

Las Andreas de 'La isla de las tentaciones'

A pesar de que el programa se grabó hace ya unos meses, la emisión de 'La isla de las tentaciones' ha seguido trayendo cola entre sus participantes. Y es que durante el programa, Andrea, la novia de Ismael, atacó en varias ocasiones a su chico y a todas las mujeres a las que él se acercaba, menospreciándolas por su físico o personalidad, llamándolas "feas" o "cuadros". Sus comentarios no han caído en saco roto ya que una de las implicadas, Andrea Martínez, tentación a la que sucumbió Ismael, respondió a las palabras de la catalana de forma muy contundente. "¿Me llamas fea? Déjate de coronas y cómprate un espejo", contestaba la rubia en sus redes sociales.

13 "Ola k ase, piensas en mí o k ase?"

José y Adelina en 'La isla de las tentaciones'

Si tuviéramos que destacar una pareja que se ha profesado amor y respeto durante 'La isla de las tentaciones' tendríamos que hablar sin duda de José y Adelina. Los jóvenes, que tan solo llevaban ocho meses de relación cuando entraron en el programa, se mostraron como los más enamorados de todos. Tan solo hace falta recordar los diferentes momentos en los que José se ponía a escribir poemas o aprovechaba la brisa de la playa para mandarle mensajes a Adelina con la esperanza de que ella los llegase a sentir con el viento. ¿Y cómo olvidar el vídeo que José le envió a Adelina? ¿Cómo olvidar ese principio "ola k ase, piensas en mí o k ase?"? El guardia civil desataba las risas de los espectadores al ver el tipo de bromas que comparten la pareja, ancladas en el Loru Money de 2013. Un mensaje lleno de ternura y diversión que vamos a recordar siempre, sin duda.

14 La alianza de Susana y Adelina

Las chicas en la hoguera de 'La isla de las tentaciones'

Además de las relaciones amorosas que se han forjado en 'La isla de las tentaciones', también ha habido otro tipo de uniones que incluso se pueden intuir más reales. Una de ellas es la amistad de Susana y Adelina, quienes se han mostrado muy unidas desde un principio. Y es que desde que las chicas tuvieron que decidir la expulsión de uno de los solteros y ellas dos defendieron a Julián para que no abandonase la isla, se demostró la lealtad que compartían. Desde entonces, Susana y Adelina también se mostraron muy reacias a Fiama debido a que ambas eran conscientes de un posible pacto por parte de la canaria y su pareja Álex. Definitivamente, el hecho de destapar todo lo que sabían y tildar a Fiama de dramática así como criticar su afán de protagonismo, hizo que la audiencia confiara ciegamente en ellas y en su autenticidad.