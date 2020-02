José ('La isla de las tentaciones') comparte el antes y el después de su sorprendente injerto capilar

El martes 11 de febrero, los participantes de 'La isla de las tentaciones' concluyeron su paso por el programa con una reunión con sus respectivas parejas en la hoguera final. En el caso de Adelina Seres y José Sánchez, la pareja dejó tras de sí uno de los momentazos de la noche cuando el segundo se lanzó a pedirle matrimonio a su pareja, quien aceptó de inmediato. Un exitoso paso por el reality a raíz del cual José desveló un secreto muy bien guardado e imperceptible: el hecho de que se había sometido a un injerto capilar hace meses.

José, antes del injerto y tras el proceso, en imágenes compartidas en su cuenta de Instagram

Tras el éxito indiscutible por parte de 'La isla de las tentaciones', el futuro marido de Adelina se lanzó a compartir el antes y el después de someterse al injerto capilar, con un vídeo en el que José aparecía acompañado por el profesional a cargo del proceso, el doctor Antonio Fernández Brito. En él, el participante animaba a consultar a dicho experto sobre esa clase de operaciones y, además, acompañaba el encuentro con imágenes de su aspecto anterior, con menor densidad de cabello en la parte anterior de la cabeza.

De hecho, casi un mes antes, José compartió un story en su cuenta de Instagram, en el que afirmaba que "no tengo ninguna operación en la cara", cuando uno de sus seguidores le planteó la cuestión de si se había sometido a alguna operación. "Se me ve raro en la tele por muchos motivos: tensión, nervios, calor, humedad, muchas horas de grabación...", escribió el participante, sobre una imagen suya. "Pero sí que me he realizado en la cara un par de tratamientos para el envejecimiento y también un injerto capilar", confesó entonces José, quien por entonces aún no había desvelado el gran cambio que había supuesto el injerto para él.

"Un riguroso cuidado y mantenimiento"

Por su parte, Fernández, el profesional responsable del exitoso injerto también compartió imágenes del avance en el proceso a través de sus redes sociales, donde alabó el trabajo por parte de José a lo largo de un año de continuo cambio. "Un crack que ha seguido al pie de la letra las indicaciones médicas y ha tenido un riguroso cuidado y mantenimiento posoperatorio", elogió Fernández en una publicación en Facebook hace apenas unos días, quien también a compartido en su perfil de Instagram imágenes y vídeos junto al participante de 'La isla de las tentaciones'. Un esfuerzo por parte de José cuyo imperceptible resultado ha sido más que evidente durante su paso por el programa, donde se convirtió, junto Adelina, en la única pareja que concluyó el reality más reforzada que nunca.