Jose se encara con Gonzalo en 'La isla de las tentaciones': "Las bromas conmigo, con mi novia, no"

El martes 21 de enero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'isla', en la que los participantes tuvieron ocasión de ver nuevas imágenes sobre la convivencia de sus respectivas parejas con los solteros que los acompañan. Un momento en el que, en el caso de los chicos, José Sánchez fue el único que quiso compartirlas con sus compañeros, quienes pudieron ver cómo Adelina Seres y Fani Carbajo se desvestían ante sus acompañantes para lanzarse juntas a la piscina en ropa interior, lo que desencadenó que Gonzalo Montoya hiciera una broma sobre la pareja de Jose que no gustó nada a este.

Jose se retira a su habitación tras oír una broma de Gonzalo sobre Adelina en 'La isla de las tentaciones'

Los participantes, a excepción de Christofer Guzmán, estaban reunidos en el jacuzzi con algunas de las solteras, momento en el que Katerina manifestó lo mucho que echaba de menos "una fiesta de verdad". "Pues en la otra casa sí que están en tanga y aquí, no", comentó entonces Gonzalo, ante la seriedad evidente de Jose. Finalmente, Sánchez declaró que se iba "a dormir" y salió del agua, enfadado, mientras Montoya insistía en que "era una broma". "Tranquilo Jose, que no nos vamos a quedar en tanga, eh. No te asustes", comentó Mimi, tratando de quitar hierro al asunto, sin éxito.

"No pongo en tela de juicio las cosas que hace mi novia porque acepto que si lo hace es porque a ella le apetece", explicó Jose ante las cámaras, tras lo cual añadió que "no puedo tolerar que Gonzalo se tome la libertad de hacer una broma de mi chica por unas imágenes que ha visto". "Me he reído, porque lógicamente hace gracia, pero hoy le has pegado el palito, porque además hoy justamente hacen ocho meses y ya sabes como es de sensible", declaró Álex Bueno, tras la marcha de Jose, que volvió para recoger las cosas que se había dejado. "Parece que no me conoces", le reprochó Gonzalo, ante lo que el aludido replicó que "bromas, conmigo". "Tío, no me vayas a rayar, porque ha sido una puta broma", se defendió Montoya, antes de añadir con sorna "vete a estudiar y a leer, qué quieres que te diga".

"Ha sido una broma de mal gusto"

"Gonzalo tiene un humor muy particular. Conmigo, no me importa que haga alguna gracia, pero con Adelina no lo tolero", declaró Jose ante las cámaras. El participante recibió la visita de su compañero en su habitación poco tiempo después, momento en el que Gonzalo quiso disculparse. "Vengo a pedirte perdón porque se me ha ido la olla y ha sido una broma de mal gusto", admitió Montoya. "Yo ya sé los comentarios que voy a recibir de mi novia", declaró entonces Jose, quien añadió que "sé que va a venir mucha mierda".

"Pero esta es mi casa y estoy con mis amigos, que no tienen por qué gastar esas bromas", le reprochó Sánchez, quien señaló fuera de la conversación que "considero que cuando una persona pide perdón, además tiene que sentirlo y que demostrarlo". "Yo te lo acepto, pero espero que sea de verdad, porque de mí dices más cosas y ya me rayo y pienso que no vas a ser sincero", confesó Jose ante su compañero, con el que firmó la "paz" con un abrazo. "Si él quiere tomar la decisión de no perdonar, me gusta porque realmente demuestra que no es el hombre perfecto que dice", declaró Gonzalo, después de la conversación.