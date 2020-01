Nando, hermano de Gonzalo Montoya, le defiende de las críticas en 'La isla de las tentaciones'

Es innegable que uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones' más criticados por la audiencia es Gonzalo Montoya. El que fuese participante de 'Gran Hermano' y actual pareja de Susana Molina, ha recibido infinidad de comentarios negativos en redes sociales por el trato que tiene hacia su novia. Una serie de comentarios realizados en las primeras entregas emitidas en Cuatro y Telecinco le han puesto en el ojo del huracán y por ello, su hermano Nando, no ha dudado en salir a defenderle en el debate sobre el reality planteado en 'Sálvame' este lunes 20 de enero con Carlota Corredera al frente.

Gonzalo Montoya y su hermano Nando

Los primeros expulsados del programa Melani y Bryan acudieron al magacín de La Fábrica de la Tele y no dudaron en cargar duramente contra Montoya y su trato a Susana. "¿Es normal que siempre quiera estar encima de ella?", se preguntaba la chica, a lo que Nando no dudó en responder: "El problema que él tiene es que cuando ve la cosa parada, necesita gresca". Una explicación que Melani no entendió, y es que no comprende que esta "gresca" la busque con su novia. Por su parte, Kiko Matamoros quiso achacar estos modelos a "una inseguridad que tiene (...) se ve en las imágenes en las que se rompe y reconoce lo sumamente inseguro que es".

Tras este "capote", Nando Montoya quiso también aclarar unos polémicos comentarios de Gonzalo en 'La isla de las tentaciones' en los que decía que a él solo le gustaba salir con sus amigos y que Susana "era bastante carga para salir con sus amigos". El chico incluso afirmaba que "mejor salir solo que con un Pokémon". Nando contó que "era una broma que los dos tenían, se reían de ello juntos" y explicó que "es una broma muy mal entendida y que está fatal explicada por parte de Gonzalo. Él se refería a que cuando Susana llegó a Sevilla no tenía amigos y estaban todo el día juntos (...) es simplemente una broma interna de los dos, no se refiere ni a que se fea ni a nada negativo".

La crítica de Belén Esteban

Una justificación que en 'Sálvame' casi nadie entendió. Melani le recriminó que "en televisión no puedes decir algo así", mientras que Belén Esteban quiso recordarle que si Susana estaba sola en Sevilla es "porque se atrevió a dejarlo todo por él. Hay que valorarlo". Algo que Nando reconoció que era cierto. Pero la cosa no quedó ahí, el chico quiso dejar claro que "mi hermano es así, tal y como se le ve", por ello tiene claro que su actitud tampoco le desagrada, ya que le conoce y sabe que en su día a día también tiene ese tipo de comentarios o comportamientos. Esteban sentenció entonces: "No entiendo cómo Susana ha aguantado así seis años".