Fani, en 'La isla de las tentaciones': "Me he dejado llevar con Rubén, pero quiero seguir con Christofer"

La noche del martes 21 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega, en la que las chicas se enfrentaron a la segunda hoguera, donde vieron nuevas imágenes de la convivencia entre sus respectivas parejas y las solteras que los acompañan en la villa. Una cita que tuvo lugar después de que Fani Carbajo se besara con Rubén, y a la que la participante acudió reconociendo que, de ver cercanía entre Christofer Guzmán y las demás chicas, "me molestaría, pero no tengo ningún derecho".

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' en su segunda hoguera

"Me he dejado llevar con Rubén, pero seguir con Christofer. No quiero perderlo", confesó la participante, antes de admitir que "se me ha ido un poco de las manos". "Estoy un poco desubicada, no sé por qué ha pasado todo esto", reconoció Carbajo al hablar de su estrecha relación con Rubén, tras lo cual vio cómo Christofer, además de bailar con algunas de las solteras, escogía a Jenny en su segunda cita. "Me esperaba que la eligiera a ella. Han conectado muy bien", declaró Fani, tranquila. "He conectado y he abierto los ojos en muchos sentidos. Estaba obsesionada con los celos y la confianza y no he pensado en mí", admitió la participante, quien señaló que "he pensado en mí, en lo que me apetece hacer".

Andrea Gasca fue la primera en inaugurar la segunda hoguera, donde señaló de Ismael Nicolás que "está perdiendo un poco la cabeza y cada vez tiene peor gusto", tras verlo escoger una cita con Andreína. "Me ha sorprendido bastante porque no sé a qué está jugando. Sinceramente, creo que se ha picado si ha visto alguna imagen mía y por eso lo está haciendo", observó la participante, ante la proximidad entre Nicolás y su cita. "Puede ser que esté intentando darme celos, pero no lo va a conseguir", declaró Gasca, tras la cual llegó el turno de Fiama Rodríguez, que volvió a moestarse con los comentarios de Álex Bueno sobre ella. "Yo soy celoso porque ella es celosa", aseguró el participante en una de sus citas, ante lo que Rodríguez observó que "otra vez poniéndome un poco a caldo".

"No es un caballero"

Susana, Fani y Fiama en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones'

"Es muchísimo más celoso que yo. Cuando soy celosa, es porque me llegan cosas", apuntó la participante, quien desveló que había recibido ciertas informaciones sobre su pareja prácticamente cada vez que él salía. "Estoy más cabreada que otra cosa", confesó Susana Molina, tras ver la cita sorpresa entre Gonzalo Montoya y Katerina. Mónica Naranjo le recordó entonces que su paso por el programa era una "prueba de confianza", ante lo que Molina admitió que "tengo ganas de decir cuatro burradas". "Es mentira, no es un caballero. Es el típico que esas cosas le parece una estupidez", observó Susana, tras ver cómo Gonzalo se definía como tal antes de retirar la silla para Katerina.

Además, Molina se quedó perpleja al ver cómo su pareja manifestó que esperaba que ella fuera más detallista, ante lo que declaró que "ese no es Gonzalo". "Qué valore una cosa así me parece un poco absurdo", confesó la participante, quien desveló que "no tenemos aniversario". "Nos conocimos en circunstancias especiales y no tenemos una fecha concreta", aclaró Molina, al recordar su paso por 'GH 14' con su pareja. Unas declaraciones tras las cuales Susana apuntó a la posibilidad de replantearse "dejar la relación", tras lo cual llegó el turno de Adelina Seres. La participante tan solo vio cómo José Sánchez compartía una de sus poesías sobre ella con Generis. Un momento de proximidad en el que la soltera puso melodía a unas palabras que emocionaron a Seres, dado que dicha poesía la había compuesto Jose para ella.