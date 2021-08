Si el pasado 3 de agosto el programa 'Todo es verdad', presentado por Risto Mejide, conseguía acceder al sumario de la investigación sobre José Luis Moreno, una semana después Alejandro Roemmers, presunto estafado por el productor, y Antonio Aguilera, cerebro financiero de la Operación Titella, han roto su silencio.

Alejandro Roemmers y José Luis Moreno

'Cuatro al día' conseguía una conversación telefónica con el empresario argentino, que habría dejado a Moreno 32 millones de euros para grabar una serie que nunca salió a la luz. "Yo no hago acusaciones. Es muy difícil de una traición así rescatar una amistad. Puede haber a lo mejor un perdón, pero una amistad lo veo difícil", relataba el presunto estafado, que añadía que "la solución no es la justicia ni las leyes", sino que "se tiene que ir más allá". Al preguntarle si deseaba ver al ventrílocuo en la cárcel, respondía: "Yo no le deseo el mal a nadie".

Roemmers contó que aún no tienen toda la información sobre la causa y que no puede dar una cifra exacta sobre el dinero que ha podido perder. Sin embargo, el periodista Alfonso Egea afirmaba que serían 50 millones de euros lo que podría haberle estafado. Por otra parte, la actitud "pacífica" del inversor llamó la atención de los colaboradores del debate, que hablaban de que parecía más una "ruptura sentimental" que una estafa.

'Todo es verdad' destapa las coacciones de Moreno

Además, el programa 'Todo es verdad' entrevistó a otro implicado en la trama: Antonio Aguilera. El cabecilla financiero explicó en el programa de Mejide que Moreno habría coaccionado a Roemmers amenazándolo con sacar a la luz un material muy comprometido que "le dejaría sin salir de casa en más de treinta años". Al preguntarle a Aguilera de qué se podría tratar, respondía: "Dos señores maduritos, con sus gustos y sus cosas, ¿no? Yo creo que todo lo entendemos", apuntaba.