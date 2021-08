Este martes 3 de julio, 'Todo es verdad' emitió un programa dedicado a la salud mental. Sin embargo, una exclusiva sobre José Luis Moreno provocaba un cambio en su escaleta. A las 19:00 horas de la tarde había llegado a la redacción del espacio de Cuatro el sumario de la investigación sobre el productor.

El programa de cuatro 'Todo es verdad'

Risto Mejide y Marta Flich, con ayuda de Paloma García Pelayo y Ana Francisco, desgranaban el material de esta operación policial. El sumario de 956 páginas desvelaba los detalles de la posible fuga de Moreno antes de ser detenido, estimaciones policiales, las conversaciones y los pinchazos telefónicos. Risto Mejide empezó el programa haciendo alusión a la cantidad de dinero que podría tener oculto: "La policía supone que tendría oculto entre 400 y 900 millones de euros". Marta Flich mostraba a la audiencia unas imágenes en las que se apreciaba la cantidad de dinero que había sido retenida por las autoridades: un total de 1,3 millones de euros.

Además, en el sumario se refleja que el productor quería marcharse "urgentemente" de España, venderlo todo y no liquidar nada. José Luis Moreno habría establecido dos sedes: una en Los Ángeles y otra en Londres y estaría construyendo un hotel en Maldivas. "Todos los gastos de fuera se pagan fuera, es como si tuviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente porque no tengo que contaminarme aquí de nada", son las palabras que habría dicho el ventrilocuo.

Amenazas y facturas falsas

Por otro lado, 'Todo es verdad' se hacía eco del testimonio del empresario argentino Alejandro Roemmers, que habría dejado a Moreno 32 millones de euros para grabar una serie y no habría recibido ningún beneficio. "32 millones a cambio de nada salvo un guion inconcluso y un tráiler que según los expertos que he consultado carece de la calidad, la intensidad y la espectacularidad que tú me has dicho para vender una serie a más de tres millones por capítulo", escribió el empresario en un correo a Moreno en el que le advirtió: "Estoy dispuesto a todo si me siento engañado".

En otras de las grabaciones entre dos administrativas de Moreno, Beatriz y Rosa, hablan de facturas falsas: "Atendiendo a las palabras de Beatriz y Rosa, se constata que Moreno se ha apropiado, por lo menos, de 16 millones de euros y que han falseado multitud de facturas para justificar ese dinero", indica el sumario.