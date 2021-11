Después de muchos años recibiendo críticas por la gestión de la candidatura española para el Festival de Eurovisión, RTVE optó por llevar a cabo algunos cambios de cara a la preselección de 2022, anunciando la celebración de un Benidorm Fest para elegir al candidato idóneo y, de igual modo, tomando una determinación que los eurofans llevaban pidiendo desde hacía mucho tiempo: el cese de Toñi Prieto como directora de Entretenimiento de TVE. La Corporación trabaja ahora sin descanso para tratar de revertir los malos resultados obtenidos por la Delegación española en las últimas ediciones.

José Manuel Pérez Tornero

José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, aseguró estar volcándose con el Festival de la Canción con el objetivo de volver a situar a nuestro país en los peldaños más altos de la clasificación: "Nos vamos a tomar muy en serio Eurovisión. Nos interesa el evento en su naturaleza europea, de contacto de la juventud. Igual que el Erasmus ha funcionado como un programa europeo de éxito, Eurovisión está teniendo una popularidad entre sectores de la juventud y es una ocasión de encuentro en Europa", expresó.

No obstante, Tornero ha pronunciado unas palabras que no han dejado indiferente a nadie. Para él, "Benidorm va a ser un laboratorio experimental". Tanto es así que no ha dudado en afirmar que "no convendría todavía que ganásemos. Hay que hacerlo lentamente. Si ganamos, lo conseguimos. [...] Las gestas se hacen poco a poco", expresaba, como bien ha reflejado un usuario de Twitter. Asimismo, muestra su agradecimiento por el apoyo recibido por parte del órgano de gobierno y administración e instituciones de Valencia: "Seguro que para Benidorm llenamos casi todos los hoteles. Hay que agradecer la apuesta de la Generalitat Valenciana y su Ayuntamiento. La música servirá para reactivar el turismo en la localidad", concluía.

Un gran feedback por parte de los artistas

El Festival de Benidorm está recibiendo un gran número de candidaturas de autores noveles, pero también de cantantes consagrados. Después de 15 años de ausencia, este Festival regresará con un mínimo de cuatro ediciones y además valorará la posibilidad de no revelar porcentajes ni votos. Eva Mora, jefa de la Delegación española de Eurovisión, ha hecho hincapié en el éxito de convocatoria que está teniendo el formato: "La respuesta de los artistas está siendo muy buena. Tenemos que encontrar una buena canción y un buen intérprete. También tenemos que pensar en encontrar esa proyección internacional que buscamos".