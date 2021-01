José Mota acepta las disculpas de Juan Muñoz: "Los años que hemos compartido están por encima de todo esto"

Pese a haber estado durante años regalando risas a los espectadores con el dúo Cruz y Raya, lo cierto es que los rumores de enemistad entre ambos siempre han estado presentes desde su separación como pareja cómica tiempo atrás. Además, esta mala relación se ha hecho mucho más visible en los últimos días, cuando Juan Muñoz[cimg] cargó muy duramente contra José Mota, tachándolo de mala persona y asegurando que únicamente se mueve por el dinero.

José Mota

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso", aseguraba Muñoz el 5 de enero, añadiendo que "han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años".

Sin embargo, el sábado 9 de enero, Muñoz quiso disculparse por sus declaraciones, alegando que fueron fruto del dolor por haber perdido a su madre, sumándose "cuatro copas". A través de un vídeo público, el humorista mostró su arrepentimiento, esperando que el que fue su compañero le pudiera perdonar en algún momento y poderse dar un abrazo. Y dicho y hecho, pues Mota ha recogido el guante aceptando las disculpas.

Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto.

¡¡¡Un gran abrazoooo!!! https://t.co/Bqio07oF6n — Jose Mota (@JoseMotatv) January 9, 2021

El mensaje de Mota a Muñoz

Compartiendo el vídeo de Juan Muñoz en su cuenta de Twitter, Mota le ha dado las gracias por sus disculpas y le ha añadido el siguiente mensaje: "Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto". Además, se ha despedido mandándole "un gran abrazo". Ahora solo falta ver si este es el comienzo de una reconciliación o si las cosas van a seguir como hasta ahora.