Juan Muñoz, harto de las medidas del Gobierno: "¡Prefiero morirme de coronavirus que de asco!"

España es uno de los países que más ha empeorado desde que se salió del confinamiento en junio. El país ha superado su récord de contagios, por lo que el Gobierno ha optado por tomar medidas que sirvan para aplanar la curva. Por ese motivo, se ha tomado la decisión de imponer restricciones en la movilidad nocturna de los ciudadanos, además de limitar las reuniones sociales que no sean de personas convivientes. Antes de que se impusieran esos mandatos, el cómico y ex de Cruz y Raya, Juan Muñoz, ha querido compartir su opinión en las redes sociales con un vídeo cargado de críticas.

Un día antes de que se decretará un segundo estado de alarma, el humorista ha publicado un vídeo donde expone su desacuerdo ante las medidas para desacelerar los contagios por COVID-19: "¿Nos ponen toque de queda?", decía Muñoz dirigiéndose directamente al Gobierno. "Ustedes están cerrando, privando a las personas que se están ganando la vida. Están privando cuando estas personas siempre han defendido las normas, siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar. Y ustedes les van a cerrar, les colapsan sus negocios. Nos están colapsando. Esto no puede ser, no puede ser", estalla el cómico. "¿Saben lo que les digo? ¡Prefiero morirme de COVID que de asco! ¡Y me están matando de asco!", sentenciaba.

Al inicio de su publicación Muñoz quería defender en todo momento los negocios que se están viendo muy perjudicados por las restricciones: "En defensa de todas las personas que se ganan la vida en los comercios cara el público. Estoy hablando de tiendas, restaurantes, locales de ocio, teatros, ferias... Personas que siempre han respetado las normas de seguridad que se han impuesto", ha comenzado Muñoz.

Considera que todo el mundo siempre ha sabido acatar todas las normas que se les ha impuesto e incluso el exparticipante de 'Tu cara me suena' ha comparado esta situación con el momento en el que muchos de estos negocios tuvieron que adaptarse a la prohibición de fumar en sitios cerrados: "Todo el mundo hizo lo que decían las autoridades en su momento. Por lo mismo que hoy en día, respecto a la COVID-19, todo el mundo ha procurado, para poder seguir trabajando y haciendo su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia".

A favor de la reapertura de los locales de ocio nocturno

Muñoz no comprende por qué los negocios relacionados con el ocio nocturno han sido cerrados. El cómico considera que tienen unos "seguratas" que han sido capaces de controlar a las personas para que no fumasen ni se drogasen y cree que también podrían hacerlo para que la gente se limpie las manos y utilice mascarilla en los locales. Por si fuera poco, opina que "si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y harán el botellón en la calle". Por lo tanto, anima a que se abran "los locales de ocio nocturno" para que se vea "cómo allí se les controla".