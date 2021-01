Juan Muñoz carga contra su excompañero José Mota: "Que se enteren de lo mala persona que es"

Tras el fallecimiento de su madre, Juan Muñoz se ha abierto en canal en una entrevista en exclusiva con la revista Semana donde ha revelado el dolor que ha sentido desde hace años por la falta de comunicación que ha tenido con su excompañero, José Mota: "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", ha confesado el humorista.

José Mota visita a Juan Muñoz en el estreno de su espectáculo

El exconcursante de 'Tu cara me suena' considera que ya es hora de que "la gente se entere de lo mala persona que es" José Mota: "Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado", ha criticado duramente Muñoz, quien define al manchego como un ser "prepotente" al que le ha cambiado la fortuna y la fama: "Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero". El artista ha especificado que fue él quien ayudó a Mota en sus comienzos: "Él era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas... ¿Quién se cree que es? Le falta humildad".

A pesar de las críticas, el humorista ha confesado que está "muy dolido con José" y no comprende qué es lo que ha hecho para que Mota le tenga "bloqueado": "Nunca le hice el menor daño. Llevamos diecisiete años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar", ha desvelado el actor, quien afirmó que actualmente se encuentra mucho mejor con respecto a sus antiguas adicciones: "Está superado desde hace cinco años, y el tabaco hace tres. Estoy completamente limpio".

El icónico dúo cómico, Cruz y Raya

Juan Muñoz y José Mota se conocieron en el servicio militar en 1985. Gracias a ese encuentro se creó uno de los dúos cómicos más recordados de nuestro país, Cruz y Raya. Juntos conquistaron salas de fiestas, la radio y la televisión a principios de los 90. En la pequeña pantalla triunfaron con programas como 'Estamos de vuelta', 'Cruz y Raya.com' o varios especiales de Nochevieja en La 1.

La pareja se separó definitivamente en 2007 y volvieron a reencontrarse diez años más tarde en 'El acabose', un especial donde recordaron sus mejores momentos juntos. A pesar de no haber hablado nunca mal el uno del otro, Muñoz ha destapado que no mantienen a penas relación: "Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue", ha afirmado el actor.