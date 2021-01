Juan Muñoz se disculpa con José Mota por sus ataques: "Todo fue producto de un mal día y cuatro copas"

Hace tan solo unas semanas, Juan Muñoz atacaba duramente a José Mota, con el que trabajó durante mucho años formando el dúo cómico Cruz y Raya. El humorista llamó "mala persona" al manchego, pero ahora ha difundido un vídeo a través de su cuenta de Twitter donde afirma que se arrepiente profundamente de sus palabras "crueles y desafortunadas" y se disculpa públicamente con Mota: "Me gustaría algún día poder mirarle a la cara y pedirle perdón, como se merece".

Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a Jose ,su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!. pic.twitter.com/qy81QS6fbz — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

Muñoz ha explicado que dijo esas cosas porque estaba apenado por la muerte de su madre y había bebido demasiado alcohol: "Caí en lo peor: beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más". Fue en ese momento cuando le llamó un periodista para darle el pésame y el cómico arremetió contra Mota: "Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento".

Según Muñoz, al alcohol y al dolor por la muerte de su madre, se sumó el hecho de que su excompañero de Cruz y Raya no había acudido al funeral ni le había dado el pésame por su pérdida. "Su esposa me mandó un pésame a través de WhatsApp, pero esperaba que él hubiera venido y me hubiese dado un abrazo y que hubiéramos podido continuar nuestra amistad", ha confesado el humorista, que también ha explicado que su relación con Mota no era muy buena en los últimos tiempos.

"Lo siento de corazón"

Muñoz, que en esas duras declaraciones llegó a decir que Mota tenía el corazón "en el banco", ha reconocido que dijo "barbaridades" y "burradas" sobre el investigador de 'Mask Singer'. El catalán ha pedido "mil disculpas de corazón" a Mota, a su familia y a sus amigos, por el daño que les haya podido causar. "José es una bellísima persona, me ha ayudado mucho. He compartido muchas cosas con él y creo que es un gran tipo", ha dicho Muñoz. "Lo que he hecho no tiene perdón, así que quiero pedirle disculpas públicamente", ha concluido su vídeo el humorista.