Carlos Herrera ha lanzado una dura crítica a los sindicatos de Televisión Española desde la Cadena COPE. Mientras Carlos Moreno "El pulpo" continuaba en su programa "Poniendo las calles" este 19 de julio, ambos locutores han iniciado una charla sobre 'El debate a tres' que esa noche iba a tener lugar en RTVE y que ha puesto en el disparadero a UGT y CCOO.

", iniciaba la conversación "El pulpo". "Bueno, tenemos un debate a tres, que en principio era a cuatro. Hay uno que no va y, por lo tanto,", comentaba Herrera. Era ahí cuando su compañero de emisora sacaba a relucir el tema de los sindicatos: "Hace muy bien en no ir el que no va. Hace muy bien en no ir. Porque fíjate,".

Carlos Herrera, sin conocer qué era lo que había pasado, mostraba su descontento y lanzaba una dura acusación: "Ah, cualquier cosa. Como les he sufrido y les he conocido mucho en mis tiempos, tanto en Radio Nacional como en televisión... Y sé de lo que son capaces: menos de trabajar, de todo. Cualquier cosa es posible". Moreno explicaba que habían pedido no votar ni a PP ni a Vox, a lo que el almeriense soltaba: "Cada uno puede pedir el voto para quien quiera mientras que eso no interrumpa el trabajo imparcial que tienen que realizar en la empresa en la que trabajan, que eso ya es diferente".

¿Qué ha pasado con los sindicatos?

A raíz de la entrevista de Alberto Núñez Feijóo a 'La hora de La 1' y la firme decisión de Silvia Intxaurrondo de pararle sus mentiras, muchos rostros del Partido Popular se han abalanzado contra el ente público, acusándolos de falta de imparcialidad. Esto ha llevado al Consejo de Informativos de TVE y a otros trabajadores a pedir que se retracten. UGT y CCOO también emitieron sus respectivos comunicados.

"Desde UGT RTVE nunca pedimos el voto para ningún partido en concreto, no es esa nuestra labor ni nuestra función. Pero en esta ocasión sí vamos a pedir a la ciudadanía que, si creen en la libertad, si creen en lo público, si creen en la honestidad, si creen en la convivencia, no voten ni al Partido Popular ni a Vox, no voten al odio", argumentaba este sindicato. "El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe proclamar su compromiso con la independencia de RTVE", pedía por su parte Comisiones Obreras RTVE.