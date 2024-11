José Pablo López, sobre el fichaje de Broncano: "Lo propuse yo y no me lo sugirió el Presidente del Gobierno"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Once de los futuros consejeros de RTVE ya han expuesto ante la Comisión Consultiva de Nombramientos los proyectos que intentarán llevar a cabo durante su labor. Entre estos consejeros se encuentra José Pablo López, que fue cesado de su cargo como director de contenidos por la expresidenta interina de la corporación pública Elena Sánchez. Ella fue cesada durante la misma reunión del Consejo, justo el día en el que se iba a debatir el fichaje de David Broncano, que fue propuesto por López.

'La revuelta'

De hecho, el periodista no ha dudado en recordar durante su turno de comparecencia que. "No lo he dicho en los últimos 7 meses y creo que a lo mejor aquí viene bien decirlo:", aseguró el malagueño en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

"Lo propuse sin que nadie me lo sugiriera, tampoco me lo sugirió el Presidente del Gobierno", se refirió López a una de las críticas mayoritarias que le llegaron a Broncano tras el fichaje por su supuesta motivación política. "Creo que he demostrado durante este tiempo que tengo criterio y autonomía en las decisiones que tomo", continuó el exdirectivo. López sacó pecho al mencionar el éxito que ha tenido 'La revuelta': "Tengo que decir ahora con la visión de dos meses que acertamos".

Esto sobre Broncano me parecía oportuno aclararlo aunque hayan pasado 7 meses... pic.twitter.com/8hFHGvdhLm — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 5, 2024

El acierto de José Pablo López

"No solamente yo, sino también mi equipo, acertamos plenamente con la incorporación de David a la tele pública", se reafirmó López. El periodista ha recalcado el beneficio que ha supuesto el programa para la televisión y "el conjunto del sector audiovisual": "No solamente porque ha cambiado las noches de La 1, sino porque ha ensanchado la audiencia de la televisión en este país con públicos que habían abandonado por completo la emisión lineal".