Por Laura Franco Betancurt |

La última emisión de 'laSexta Xplica!', este mismo sábado 29 de julio, ha terminado levantando el revuelo en plató tras la intervención de Esperanza Aguirre, expolítica del PP, para comentar los resultados de las Elecciones Generales del 23-J. El conductor del programa, José Yélamo, replicó tajante al comentario de la madrileña sobre la postura de Vox hacia el colectivo LGTBI+.

José Yélamo en laSexta

"Habla usted de que tienen manía a los homosexuales y no es verdad.", comentaba Aguirre en directo. Lejos de cerrar el tema, la veterana política continuaba con su discurso a favor del partido verde:. Finalmente, aclaraba que no comulga con ellos en todos los aspectos pero que "en las principales como la unidad de España y defensa de la libertad, estoy totalmente de acuerdo", concluía.

José Yélamo, por su parte, no quiso continuar el programa sin replicar a Aguirre acerca de su comentario anterior: "Y a los de Vox, lo que sí les gusta, desde luego, es quitar las banderas LGTBI". Cabe recordar, que ya son varios municipios en los que Vox ha retirado banderas LGTBI de los Ayuntamientos, llegando incluso a interponer denuncias contra la oposición. "Porque está prohibido por la ley que ondeen en los edificios públicos banderas que no sean oficiales", se defendía Aguirre.

.@EsperanzAguirre: "Dicen que Vox tiene manía a los homosexuales, no es verdad. Vox está llenos de gays y no les he oído nunca meterse con ellos"#XplicaPactos pic.twitter.com/GRciNS0nae — laSexta Xplica (@laSextaXplica) July 29, 2023

Firme contra un posible futuro "Tamayazo"

La expresidenta del PP madrileño, se mostró contundente a la pregunta de José Yélamo acerca de la posibilidad de que "socialistas buenos", según Vox, regalen sus votos al partido de Feijóo para facilitar su investidura. "¿Cómo me lo preguntáis a mí? Si no me quise investir, en el año 2003, ni con los votos, ni con la ausencia, ni con la abstención de dos señores que se habían presentado por el PSOE. Se tuvieron que repetir las elecciones porque yo me negué a presentarme a la investidura por si acaso me votaban ellos. Fíjate lo que opino", sentenciaba Aguirre, al tener presente el sonado "Tamayazo".