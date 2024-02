Por Daniel Parra |

'D Corazón' no está teniendo los resultados esperados por RTVE. Desde su debut el pasado sábado 20 de enero, el programa de crónica social de los fines de semana emitido en La 1, que pretendía dar continuidad a 'Corazón', no ha llamado la atención de los espectadores. La decisión TVE ha sido recortar la duración del espacio, de 90 a 60 minutos. Por lo tanto, a partir de este mismo sábado 3 de febrero, el programa se ha emitido de 14:00 a 15:00. Uno de los rostros televisivos que se ha pronunciado sobre el fracaso en audiencias de 'D Corazón' ha sido Josemi Rodríguez Sieiro.

Jordi González y Anne Igartiburu en 'D Corazón'

El tertuliano ha hablado en 'Más de uno', programa de Onda Cero presentado por Carlos Alsina., comenzó Josemi , haciendo referencia a que el programa presentado por Anne Igartiburu Jordi González lo había anunciado como colaborador., dijo el tertuliano.

Josemi desveló la comunicación que recibió del ente público: "Y ahora me llaman para decirme que se ha reducido todo y digo: 'Pues mira, no sabes lo que me alegro porque no puede ser'". El comunicador opinó que no le parece normal trabajar un sábado o un domingo, ya que los viernes no trabaja en la radio. "Mi padre me dijo una cosa (...). Me dijo: 'Vas a trabajar para los demás. Pues fíjate siempre en una cosa: no trabajes para pobres, porque lo que querrán es convertirte también a ti en un pobre'", recordó.

Los bajos índices de audiencia

'D Corazón' llegó a La 1 cosechando un 6,1% de share, con 409.000 espectadores de media. Su segundo programa, el domingo 21 de enero, fue el más visto hasta la fecha, con 458.000 espectadores y un 6,5%. Sin embargo, el seguimiento a partir de entonces cayó, perdiendo en el duelo con 'Socialité' en cada uno de sus días de emisión. RTVE no ha conseguido reflotar las estadísticas ni con los fichajes de Carmen Lomana, Alba Carrillo o Pelayo Díaz, por lo que ha decidido recortar la duración del espacio.