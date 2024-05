Por Joan Centelles Martínez |

La participación de Nebulossa en Eurovisión 2024 y las polémicas que han rodeado el festival eran temas que no podían faltar en la mesa de tertulia de 'El hormiguero'. En esta sección del programa de Pablo Motos, varios colaboradores toman asiento en la parte final del espacio para debatir sobre temas de actualidad. En esta ocasión, han opinado sobre la participación de Israel, sobre le ganadore del certamen Nemo Mettler y sobre la posición de España en el festival, con referencias incluidas a Pedro Sánchez.

Juan del Val en 'El Hormiguero'

"Como es un festival musical en el que nunca se habla de música, sí puedo hablar de cosas", empezaba diciendo Rubén Amón en la mesa. "?, diciendo:", continuaba el colaborador. ". Con el brazo en alto y todos los miembros de la fachosfera cantándola hubiera sido un pasaje entrañable", comentó mientras reían el resto de colaboradores.

Juan del Val también tenía algo que decir sobre los representantes españoles en el certamen. "He de decir que me parece una injusticia lo que se ha hecho con España (...) a mí me gusta la canción. Me encanta, ya lo he dicho aquí más veces", decía mientras el resto de colaboradores no se tomaban muy en serio sus palabras. "¿Cuántas veces te la has puesto con los cascos?", le preguntaba insistente Barrancas. "Ninguna", contestó el colaborador. "Cuando vas a un bar y la gente está contenta, ponen este temazo. La canción va a estar sonando todo el verano", añadía.

Guiño a Pedro Sánchez

El marido de Nuria Roca volvía a hacer mención al presidente del Gobierno, pero esta vez para darle la razón: "Pedro Sánchez no tenía razón con la amnistía, pero en esto sí. Esto es un temazo". Recordaba así las palabras que pronunció el presidente cuando Nebulossa fue elegida para ir a Eurovisión. A pesar de sorprender con su defensa de la canción, aprovechó para lanzar una pullita a la representante española. "¿Que la chica no canta bien? Pues no canta bien. ¿Que no baila bien? Pues no baila bien", criticaba el colaborador. "El año que viene podríamos esforzarnos más", añadía Pablo Motos.