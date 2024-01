Juan del Val se pronuncia sobre el "polémico" cartel de la Semana Santa de Sevilla

Por Beatriz Prieto |

El último fin de semana de enero de 2024 ha estado marcado por el revuelo en torno al cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año. Creado por Salustiano García, la imagen muestra un joven Jesucristo resucitado, muy sereno, con el torso desnudo. Una imagen, para algunos, apartada del sentido de tan venerada fiesta en la capital andaluza, que ha dado pie incluso a debates televisivos a lo largo de estos días, en programas como 'La Roca', donde Juan del Val se mostró de lo más contundente a la hora de defender el cartel.

Nacho García y Juan Del Val hablan del cartel de la Semana Santa sevillana en 'La Roca'

En un momento de la emisión del domingo 28 de enero, la presentadora Nuria Roca quiso conocer la opinión sobre el cartel de sus colaboradores., opinaba al instante Sara Ramos. "Yo solo quiero decir una cosa, independientemente de que el cartely de que la gente siempre se lo toma todo muy en serio y no sé por qué:", apuntó por su parte Del Val.

El escritor cuestionó "por qué nos hacemos eco de una polémica de siete retrógrados" y aseguró que "da igual" lo que se dijera en la red social. "Mira, yo tengo que reconocer que no sé qué decir para no meterme en un jardín", intervenía Berni Barrachina, a quien Roca animó a que se metiera "en el charco", sin resultado. "Me parece que, estéticamente, es indiscutible que es precioso el cartel", intervino Del Val, para después añadir que, "a partir de ahí, ¿qué entra? Después de hacer algo respetuoso, creo".

Un Cristo canónico

"Pues que la gente, se enfada", remató el escritor, a quien se sumó Roca al plantear que, si el cartel fuera "feo, ¿se aceptaría? No sé", antes de calificarlo de "obra de arte maravillosa". "Al final, de Cristo tenemos más o menos su representación, está desnudo", apuntó Del Val, a quien se sumó Nacho García para apoyar que "es un Cristo canónico. Tiene todo lo que debería tener una representación de Cristo", antes de que Roca prosiguiera con otros asuntos.