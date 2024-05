Un exaspirante de 'MasterChef' señala el punto de inflexión del programa: "No se vio ni la cuarta parte"

Por Toño García Rodríguez |

Una semana después de la nueva polémica de 'MasterChef' por el tratamiento del abandono voluntario de Tamara, uno de sus exaspirantes, Pablo Pérez, ha compartido cómo fue su experiencia en la tercera edición del concurso de cocina y cómo el programa ha cambiado de rumbo desde el estreno de su primera temporada, hasta el punto de asegurar que el talent de Televisión Española estaría más centrado en crear conflicto que en la propia cocina.

En declaraciones recogidas por El País, Pérez se ha referido al plato decomo el punto de inflexión: "Los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados,. Y eso que en pantalla no se vio ni la cuarta parte de lo que pasó. Nos metieron en el cuarto donde hacemos los descansos y,".

"Hay que tener cero empatía para decir algo así", declaraba Pablo Pérez al recordar lo ocurrido. A partir de ese momento, según el concursante, el programa encontró su forma de generar contenido, alejándose de un enfoque más "blanco". Asimismo, Pérez contó cómo Alberto, el aspirante que presentó el plató, "estaba llorando a mares": "Vi a las responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él".

Pérez señala también la deriva del formato a la hora de escoger a sus concursantes. Mientras en un inicio se realizaban grandes pruebas de cocina para elegir a los mejores, ahora el casting se realiza por vídeo: "Personas que han hecho el casting este año me cuentan que ya no te hacen pruebas gastronómicas como nos pasaba a nosotros, sino pruebas de cámara y que les cuentes tu vida, aunque no sepas cocinar". Además, el exaspirante lamenta que "la productora busca que el espectador entre en conflicto con los concursantes. Expone al escarnio público a personas anónimas".