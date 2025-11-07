Juan del Val, por las críticas del Premio Planeta por trabajar en Atresmedia: "Mañana me puedo ir a Telecinco"

Por Redacción |

Juan del Val era el invitado de 'El hormiguero' la noche del 6 de noviembre, acudiendo a un plató que se conoce muy bien siendo colaborador habitual, pero esta vez presentando su novela 'Vera, una historia de amor'. "La novela de la polémica", la presentaba Pablo Motos, a lo que el ganador del Premio Planeta 2025 añadía que "ya se puede leer" (dejando claro que todo el ruido era previo a leerse) y que "ha tenido una acogida fabulosa".

Para cebar la entrevista, el presentador ya anunciaba que "hablaremos de las críticas, de los mediocres a los que nunca les pasa nada y se les nota (...) y de los que escriben, venden poco y te tienen envidia", para lanzar, un poco más tarde, esta pregunta: "Empezaron a criticarte, sin haber leído la novela, con mucha violencia. ¿Por qué crees que molesta tanto tu éxito?".

Por todo lo que ha recibido críticas

Del Val apuntó que todas las críticas "eran muy previsibles" y que se deben a tres cuestiones. La primera, "las que me llevo yo por mí mismo porque puede molestar mi éxito porque soy crítico con el poder y puede que transmita virulencia". La segunda, "las de trabajar en 'El hormiguero', o sea que me llevo un poquito las tuyas", comentaba mientras miraba a Pablo Motos, quien apuntaba: "Raro era que no pillase yo esta noche". Y la tercera, "me llevo las que corresponden a algo que tiene que ver con una guerra de grupos editoriales. A unos les va mejor que a otros y dicen: 'vamos a por este'".

Pablo Motos y Juan del Val, en 'El hormiguero'

"Te han dado el premio porque sales en la tele"

El ganador reconoce sentirse profundamente feliz, pero que se entristeció. Tuvo que ser él mismo quien acabara consolándoles porque "ver a la gente de tu entorno realmente jodida, eso me dejó fatal", tal y como señalaba en el programa donde también se apuntó que las críticas llegaban antes de haber sido leída la novela.

A continuación, Motos quería que el invitado respondiera a aquellos que dicen que "te han dado el premio porque sales en la tele". Del Val explicaba que "el 60% de las críticas que me han hecho tenía que ver con que a mí me han dado el Premio Planeta porque trabajo en Atresmedia". Motos le echaba una mano y le decía: "No, tú trabajas en 7 y acción que es mi productora, tú aquí mandas muy poquito".

"Para que se entere la gente que habla sin saber", continuaba el escritor, "habitualmente los presentadores de las cadenas, los importantes, tienen contratos de cadena y eso significa que perteneces a un grupo del que no te puedes ir ni te pueden echar. Yo no lo tengo. Yo mañana me puedo ir perfectamente a Telecinco. No va a suceder, pero podría. También podría irme a Televisión Española, que ya te digo yo que tampoco va a pasar. No me van a dar un premio por tener un contrato que no tengo. Eso es absurdo".

Juan del Val, en su entrada al plató de 'El hormiguero'

Entre otras cosas, el invitado también ironizó con que "no veas el nivel cultural que hay en este país. 'Estas cosas que escribe Juan del Val, por dios, qué cosa tan menor'. Hay gente que dice que escribo novelas superficiales, y lo hacen con una cantidad de faltas de ortografía...". Por otro lado, también mandaba a la audiencia el mensaje de que hay que tener "cuidado porque tanto odio pueden llegar a hundir a una persona". Que no lo decía por él mismo porque no se considera una víctima, pero deja claro que "es bullying, no puedes estarte riendo del trabajo de una persona y machacarla".