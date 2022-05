Juan Echanove se pasó por el plató de 'laSexta noche' para abordar, entre otros temas, el fallecimiento de Juan Diego, una de las personas más queridas del mundo de la interpretación. Allí, el antiguo miembro del reparto de 'Cuéntame cómo pasó', entre otras muchas producciones, vio unas imágenes del programa 'La sonrisa del pelícano', donde ambos compartieron una experiencia personal en un bingo.

Juan Echanove, en 'laSexta noche'

"No son días fáciles para mí en este momento. Voy a intentar mantener el tipo", decía con una voz temblorosa nada más ver el fragmento. "Todo lo que soy es gracias a Juan. Me siento un poco huérfano, porque de alguna manera fue mi padre. Si no me hubiera cogido bajo su ala, no estaríamos hablando ahora", aseguraba el intérprete, que le agradecía a Juan Diego haber podido despegar profesionalmente con su ayuda.

"Más allá de la interpretación, él me enseñó la dignidad de la profesión a la que pertenezco. Son tantos los recuerdos y las anécdotas...", afirmó añorando a su compañero, al que calificó como "un verdadero regalo de la vida". No obstante, recalcó que muchas vivencias se van a quedar "en el mundo de la intimidad", con las que Echanove le seguirá recordando con mucho cariño.

Juan Diego, un compañero ejemplar

Ambos, que coincidieron en "La noche más larga", guardaban una estrecha relación, y las palabras del madrileño lo confirman. José Yélamo, por su parte, quiso resaltar el impacto que ha supuesto el fallecimiento de Juan Diego dentro del gremio del entretenimiento: "Pocas veces como periodista he sentido un dolor tan grande dentro de la profesión", sentenció.