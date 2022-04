El zasca de José Bono a Piqué en 'laSexta noche': "Se ha pasado del Barça al 'Real Emérito'"

José Bono pasó por 'laSexta noche' para repasar todos los temas de actualidad y política que han ocurrido recientemente. Allí, José Yélamo y Verónica Sanz le perguntaron sobre las comisiones y los famosos audios entre Luís Rubiales y Gerard Piqué acerca de llevar la Supercopa a Arabia Saudí que tanta polémica han traído los últimos días.

José Bono, en una de sus visitas a 'laSexta noche'

En primer lugar, quiso recordar a la audiencia el cambio de postura del futbolista en los últimos años: "No tengo nada en contra de él, pero sí que le vi muy republicano y catalanista cuando hablábamos de los indicios de república catalana independiente. Ha cambiado mucho, se ha pasado del Barça al Real, pero no al Real Madrid, sino al 'Real Emérito'", decía el manchego con un tono jocoso.

"En esas conversaciones he visto, incluso, que querían utilizar al rey para conseguir comisiones", afirmaba atónito el antiguo miembro del PSOE. Sin embargo, quiso compartir unas palabras que le decía su abuela de pequeño, que se pueden relacionar con este tema: "La avaricia del dinero es muy cochina. Y creo que llamar al rey emérito por un republicano tan independentista es un poco "cochino", ¿no?", aseguraba entre risas el antiguo ministro de Defensa.

José Bono y el fútbol

Aunque estuviese enterado de todo lo sucedido, él también admitió no ser un gran experto en la materia: "Yo de fútbol entiendo poco. Un día me preguntaron que si me parecía justo un resultado, y dije que no vi que la gente protestara". A pesar de eso, el expolítico aseguró ser amigo de Florentino Pérez y Enrique Cerezo, por lo que se encuentra más cerca del mundo del fútbol de lo que parece.