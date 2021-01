Juan José Ballesta, acusado por error de robar un bolso por la Guardia Civil: "Echó mano a la pistola"

Juan José Ballesta vuelve a ser noticia, y vuelve a serlo por una de sus irreverentes anécdotas. Si el actor ya nos sorprendía recientemente cuando en su entrevista para 'Sábado deluxe' confesaba sus constantes despilfarros económicos, ahora el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' ha sorprendido a sus seguidores de Instagram contando un curioso incidente en el que se vio envuelto con la Guardia Civil.

Juan José Ballesta, acusado de robo por la Guardia Civil

En sus redes, el ganador de un Premio Goya narraba cómo, tras realizar una compra en un supermercado acompañado de su hijo adolescente, la Guardia Civil paraba su coche de repente. "Vienen cuatro coches de la Guardia Civil, nos dan las luces y nos paramos. Viene uno de ellos y se echa mano a la pistola", contaba el hijo de Ballesta. "Me dice que quite las llaves del coche y que las deje en el salpicadero", continuaba el actor.

"El Guardia Civil me dice que venimos de Yuncos y que hemos robado el bolso a una mujer en el supermercado", explicaba Ballesta. "Yo le digo: 'Toma las llaves, no quiero saber nada', y nos registra el coche". A continuación, el guardia civil realizaba una pregunta que sorprendía al actor: "¿Usted no ha bajado sin mascarilla a comprar un paquete de mascarillas y ha robado un bolso?", a lo que él respondía: "¡Yo no he robado nada!". Ballesta explicaba que dieron su matrícula y pusieron una denuncia.

"Que nos pegan un tiro sin comerlo ni beberlo"

Tras no encontrar rastro alguno del mencionado bolso, la Guardia Civil se marcharía, no sin antes comunicar a Ballesta que les llamarían para aclarar el asunto. El actor confesaba que, durante el incidente, llegaron a pasar miedo: "Yo ya me estaba riendo, pero nos hemos quedado un poco asustados cuando se han echado mano a la pistola. He dicho: 'Cuidado, que nos pegan un tiro sin comerlo ni beberlo'".