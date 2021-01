Juan José Ballesta y sus despilfarros: "Tengo el bolsillo roto. Se me van cayendo los euros"

Debido a los problemas que ha producido la borrasca Filomena, 'Sábado deluxe' no pudo ser emitido el sábado 9 de enero. Sin embargo, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez consiguió realizar su emisión semanal el domingo 10 de enero con varios invitados, entre ellos, Juan José Ballesta. El actor, conocido por la película "El Bola", mostró una vez más la naturalidad y la espontaneidad que demostró también durante su paso por 'MasterChef Celebrity 5' en una entrevista en la que no dudó en entrar en detalles de su vida personal.

Juan José Ballesta en 'Sábado deluxe'

El actor reflexionó sobre la popularidad que se consigue según los proyectos que se van realizando, algo que experimentó en su paso por 'MasterChef Celebrity': "Entré en 'MasterChef' con 23.000 seguidores y ahora tengo más de 80.000". Ballesta confesó que este tipo de trabajos le ayudan a seguir adelante y que las oportunidades laborales en su sector no le preocupan: "Cuando tengo curro, tengo curro, y cuando no, no; no envidio a nadie", afirmó el invitado de 'Sábado deluxe', quien también contó que, durante un tiempo, trabajó como marmolista.

Miguel Frigenti quiso conocer de primera mano si eran ciertos los rumores de que Ballesta es una persona tan generosa que gastaba todo su dinero en los demás: "Yo tengo el bolsillo roto. Se me van cayendo los euros. El primer pago de 'MasterChef' se lo ingresé a mi sobrina, a mi hermana... la familia es la familia y siempre hay que tener un detalle con ellos. Si necesitan ropa o pagar algo, se lo ingreso", admitió el madrileño. Aunque al actor no le importa no trabajar tanto en el cine, le preocupa no tener un empleo con el que pueda mantener a su mujer y a sus hijos.

Un Premio Goya en el retrete

Con tan solo trece años de edad, Juan José Ballesta consiguió hacerse con el Premio Goya, el cual tiene colocado "en el váter". Esto le sirvió de lanzadera en el mundo cinematográfico. No obstante, el actor habló de lo complicado que es mantenerse en el sector: "A veces estás arriba y otras abajo", explicó el intérprete, aunque también mencionó que en su caso está "en la mitad": "Es muy difícil que alguien tenga un guion y piense en ti", afirmó Ballesta.

Sobre los proyectos que tiene para el futuro, aseguró que no se encuentra el de participar en un reality de Telecinco: "A 'Supervivientes' no iría, no me veo ahí. Yo me considero actor de cine", apuntó el intérprete, quien aprovechó el momento de la entrevista para hablar del proyecto en el que se encuentra inmerso, donde trabaja por primera vez con su hijo: "Él quiere ser actor, hizo el casting y me dijeron que es mejor que yo".