Bailando, cantando, bromeando sobre que se van a matar y conduciendo muy por encima de los límites de velocidad permitidos. Así es el vídeo que subió el actor Juan José Ballesta a redes sociales en el que aparece él con sus amigos montados en un coche que va a 180 km/hora cuando lo permitido son 120 km/h. Ballesta ha recibido duras críticas por estas imágenes, y es que no solo ponía en riesgo su vida, sino también la del resto de conductores que circulaban tranquilamente por la carretera.

Juanjo Ballesta montado en el coche durante el vídeo que subió a redes sociales

El actor, que fue ganador de un Goya por su película "El Bola", está pasando por uno de sus peores momentos. Él mismo confiesa que, tras su ruptura con su novia Jacqueline, no levanta cabeza. "Qué tristeza tengo, chavales, qué tristeza. Echo tanto de menos a Jacqueline", exclamaba el exaspirante de 'MasterChef Celebrity', quien, además, decía que cuando llega a casa "se tira todo el día llorando" y que "no valía para estar solo".

El madrileño intenta refugiarse en sus amigos para superar este duro golpe, pero eso no justifica que cometan estas imprudencias. "Me vais a matar, cabrones. Nos vamos a dar una hostia a ras del suelo", menciona en el vídeo Ballesta. Sin embargo, no parece nada preocupado por lo que está sucediendo, ya que enseguida se pone a cantar y bailar con sus amigos y en ningún momento, nadie de los presentes pide al conductor que conduzca con precaución.

La respuesta del actor

Juan José Ballesta no dudó en utilizar sus redes sociales para responder a las acusaciones de 'Socialité', que emitió estas imágenes durante el programa del 4 de diciembre. "No tengo que salir en ningún lado pidiendo perdón. Lo primero, que no conducía yo y [...] lo segundo, que la próxima vez antes preguntáis, que os aprovecháis de las cosas y tergiversáis para ganar dinero de las desgracias de los demás", atacaba con contundencia.

Pese a que en un principio aseguraba que estaba de camino al abogado, más tarde compartió otro vídeo en el que cambiaba de parecer y pedía perdón. "Si tengo que pedir perdón por subirme al coche de unos colegas 15 minutos y luego volver a casa porque fue lo que fue, pues pido perdón, pero vamos, que os habéis aprovechado lo más grande", finalizaba la polémica.